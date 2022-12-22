Пропагандистские заявления прозвучали в суде при рассмотрении дела о "фейках" против российской армии. Террористы цинично назвали информацию об убийствах "заведомо ложной", информирует 24 канал.

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Очередной абсурд от минобороны России

Министерство обороны России заявило об отсутствии данных о погибших мирных жителях Украины во время полномасштабного вторжения. Об этом говорится в ответе на запрос адвоката Марины Янкиной, защищающей российского журналиста Андрея Новашова по делу о фейках о российской армии.

Новашов перепостил в соцсетях сообщение о разрушении оккупантами Мариуполя. После этого журналиста обвинили в "распространении заведомо ложной информации о российской армии". Адвокат Марина Янкина написала запрос в минобороны и получила ответ об "отсутствии данных" о жертвах среди гражданских украинцев.

Обратите внимание! Оккупанты превратили Мариуполь в разрушенный город безымянных могил.

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Сколько мирных украинцев уже убили оккупанты