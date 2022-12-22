Пропагандистські заяви прозвучали у ворожому суді під час розгляду справи про "фейки" проти російської армії. Терористи цинічно назвали інформацію про вбивства "свідомо неправдивою", інформує 24 канал.

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Черговий абсурд від міноборони Росії

Міністерство оборони Росії заявило про відсутність даних щодо загиблих мирних жителів України під час повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у відповіді на запит адвоката Марини Янкіної, яка захищає російського журналіста Андрія Новашова у справі про фейки про російську армію.

Новашов перепостив у соцмережах допис про зруйнування окупантами Маріуполя. Після цього журналіста звинуватили в "поширенні свідомо неправдивої інформації про російську армію". Адвокатка Марина Янкіна написала запит до міноборони та отримала відповідь про "відсутність даних" щодо жертв серед цивільних українців.

Зверніть увагу! Окупанти перетворили Маріуполь на зруйноване місто безіменних могил.

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Скільки мирних українців вже вбили окупанти