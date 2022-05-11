Как ранее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, в начале войны ситуация с обеспечением солдат была не лучшей. К счастью, помогли волонтеры, а сейчас Украина только увеличивает масштабы обеспечения своей героической армии.
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Обеспечение украинской армии
Как сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, продолжается активное изменение сектора обороны и безопасности. В начале подлого вторжения России в Украину были трудности с обеспечением военных средствами индивидуальной защиты. По ее словам, главная причина заключается в мобилизации десятков тысяч украинцев, а уже через неделю более 100 тысяч граждан вступили в тероборону, передает 24 канал.
Мы очень благодарны волонтерам, они закрыли срочные нужды. Но сейчас ситуация изменилась, и мы ориентируемся на обеспечение всем необходимым 1 миллион человек,
– заявила Маляр.
Она добавила, что речь идет о регулярной армии, теробороне, резервистах, мобилизованных, складах для смены снаряжения и других оборонных сил.
Кроме того, по рекомендации правительства стратегическая ставка делается на собственное производство. Это касается формы, бронежилетов и сухпайков. Производители, которые смогли подтвердить стандарты качества, уже имеют заказы до конца года и обязались поставлять продукцию по договоренному графику.
Также помощь приходит от иностранных партнеров. С 1 по 10 мая в Украину прибыло 34 тысячи бронежилетов, более 40 тысяч комплектов форменной одежды и более 30 тысяч шлемов. Сообщается и о том, что большая часть груза еще в пути или не поставлена на учет, поэтому о нем пока не упоминаются.
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