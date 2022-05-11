Як раніше повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков, на початку війни ситуація із забезпеченням солдатів була не найкращою. На щастя, допомогли волонтери, а зараз Україна лише нарощує масштаби забезпечення своєї героїчної армії.

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Забезпечення української армії

Як повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, триває активна зміна сектору оборони та безпеки. На початку підлого вторгнення Росії в Україну були труднощі із забезпеченням військових засобами індивідуального захисту. За її словами, головна причина полягає у мобілізації десятків тисяч українців, а вже через тиждень понад 100 тисяч громадян вступили у тероборону, передає 24 канал.

Ми дуже вдячні волонтерам, вони закрили нагальні потреби. Але зараз ситуація змінилася, і ми орієнтуємося на забезпечення усім необхідним 1 мільйон осіб,

– заявила Маляр.

Вона додала, що йдеться про регулярну армію, тероборону, резервістів, мобілізованих, складів для зміни спорядження та інших оборонних сил.

Окрім того, за рекомендацією уряду стратегічна ставка робиться на власне виробництво. Це стосується форм, бронежилетів та сухпайків. Виробники, які змогли підтвердити стандарти якості, вже мають замовлення до кінця року та зобов'язалися постачати продукцію за домовленим графіком.

Також допомога приходить і від іноземних партнерів. З 1 по 10 травня в Україну прибуло 34 тисячі бронежилетів, понад 40 тисяч комплектів форменного одягу і понад 30 тисяч шоломів. Повідомляється й про те, що велика частина вантажу ще в дорозі або не поставлена на облік, тому про неї наразі не згадують.

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