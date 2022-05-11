Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він також зазначив, що армію окупантів підготували під одну "блискавичну операцію", під час якої вони дуже швидко перемагають, а західні країни не встигають зреагувати.

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Мовляв, нова реальність прийде дуже швидко, а колективне рішення Заходу забариться. Потім, коли з'ясувалось, що "операція" затягується, то виявилось – інфраструктури немає, нема зброї, техніки та готового резерву, який би міг виконувати команди,

– говорить Олексій Арестович.

Як зазначає радник Офісу президента, була проведена стратегічна дезінформація з елементами ядерного шантажу, із погрозами зібрати величезне військо.

Про що свідчать дії окупантів на полі бою сьогодні

Кадрові пересування на фронті свідчать про те, що росіяни переоцінили свої можливості в усіх напрямках,

– переконаний радник голови ОП.

Арестович стверджує, що зараз здатен ворог – намагатись утримати те, що вони зможуть захопити впродовж 1-2 тижнів. Зараз ми помічаємо, як політична лінія починає сходитись із можливостями окупаційної армії. Бо раніше ми чули браваду в стилі "дійдемо до Ла-маншу".

"Росіяни схоже протверезились і зрозуміли, що політично вони можуть проголосити і "ХНР" і все на світі, а щодо військової потуги, то вона аж ніяк не демонструє якісь "успіхи", – додає Арестович.

Успіхи ЗСУ на фронті

Додамо, що директор департаменту охорони державного кордону АДПСУ Леонід Баран повідомив, що Україні вдалося відновити повний контроль над ділянкою кордону протяжністю у 1200 кілометрів. Третина цього показника – кордон з Росією.

Також Житомирська 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України знищила черговий ворожий вертоліт, який помітили у небі над Харківською областю. Техніку окупантів збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

Також варто додати, що голова Миколаївської ОВА – Віталій Кім сказав, що зовсім скоро Миколаївщина буде звільнена від окупантів. Нагадаємо, що на території Миколаївщини під контролем ворога знаходиться Снігурівська громада.

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