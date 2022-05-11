Незламні українські воїни роблять усе можливе для того, щоб втрати ворога якнайбільше зростали, а жовто-синій прапор майорів над усіма нашими містами. Процес триває успішно – герої ЗСУ ліквідовують окупантів, знищують їх техніку та ламають усі плани ворога.

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Контроль над кордоном

Як повідомив директор департаменту охорони державного кордону АДПСУ Леонід Баран, Україні вдалося відновити повний контроль над ділянкою кордону протяжністю у 1200 кілометрів. Третина цього показника – кордон з Росією.

Проте, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости,

– підкреслив Баран.

Також він додав, що на цю мить найбільш напруженою є ситуація в Донецькій та Луганській областях. На тій ділянці фронту прикордонники діють разом з іншими підрозділами.

"На Маріупольському напрямку оборону тримають прикордонники Донецького прикордонного загону та Морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону", – розповів Баран.

Окрім того, можливі провокації на кордоні з Білоруссю та невизнаним Придністров'ям. Україна готова до підступів ворога та вжила усіх необхідних заходів, у яких може виникнути потреба.

Новини з фронту: коротко про останні події

Герої ЗСУ починають йти у контрнаступ на всіх напрямках, включно із Запорізьким. Наші герої роблять усе можливе для того, щоб очистити від рашистів усі українські міста та села.

Слідчим ДБР на Сумщині вдалося розкрити важливі документи російських окупантів. Вони доводять наміри Росії захопити всю Україну. Уся інформація наразі вивчається, після чого її передадуть у міжнародні інстанції.

Російські окупанти не полишають намірів атакувати українські міста ракетами з моря та із допомогою стратегічної авіації. Особливо напружена ситуація на Півдні, де ворог намагається втримати свої позиції.

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