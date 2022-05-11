Несокрушимые украинские воины делают все возможное для того, чтобы потери врага как можно больше росли, а желто-синий флаг развевался над всеми нашими городами. Процесс идет успешно – герои ВСУ ликвидируют оккупантов, уничтожают их технику и ломают все планы врага.

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Контроль над границей

Как сообщил директор департамента охраны государственной границы АГПСУ Леонид Баран, Украине удалось восстановить полный контроль над участком границы протяженностью в 1200 километров. Треть этого показателя – граница с Россией.

Тем не менее, опасность остается, поэтому классических мер охраны границы не достаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по детальной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты,

– подчеркнул Баран.

Также он добавил, что на данный момент наиболее напряженной является ситуация в Донецкой и Луганской областях. На том участке фронта пограничники действуют вместе с другими подразделениями.

"На Мариупольском направлении оборону держат пограничники Донецкого пограничного отряда и Морские пограничники Мариупольского пограничного отряда", – рассказал Баран.

Кроме того, возможны провокации на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем. Украина готова к проискам врага и приняла все необходимые меры, в которых может возникнуть потребность.

Новости с фронта: коротко о последних событиях

Герои ВСУ начинают идти в контрнаступление по всем направлениям, включая Запорожское. Наши герои делают все возможное, чтобы очистить от рашистов все украинские города и села.

Следователям ГБР в Сумской области удалось раскрыть важные документы российских оккупантов. Они доказывают намерения России захватить всю Украину. Вся информация изучается, после чего ее передадут в международные инстанции.

Российские оккупанты не оставляют намерений атаковать украинские города ракетами с моря и с помощью стратегической авиации. Особенно напряженная ситуация на Юге, где противник пытается удержать свои позиции.

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