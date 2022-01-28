Определили наиболее востребованные профессии в 13 профессиональных отраслях. Новый проект приказа уже направили на согласование в государственные органы.

Важно Женщины, не переживайте, – Резников об изменениях в законе о воинском учете

Новая редакция приказа

Ранее в Минобороны утверждали, что вместо 35 фазовых направлений будут брать на воинский учет специалистов по 14 специальностям и представительниц 6 профессий. Эти 20 направлений объединяют около 100 военно-учетных специальностей. Зато в предыдущей редакции было более 200 таких специальностей.

Кроме того, Генштаб Вооруженных Сил сможет вносить изменения в перечень, если будет такая потребность.


Минобороны сократило перечень профессий для воинского учета / Фото Алексея Гончаренко


Ответ Минобороны / Фото Алексея Гончаренко

Что известно о воинском учете для женщин

Ранее – Минобороны расширило перечень профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет: