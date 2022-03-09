В Минобороны создали памятку для людей, которые хотят эвакуироваться

9 марта 2022 , 16:05
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Источник:

Министерство обороны Украины

Из-за нападения России на Украину люди пытаются эвакуироваться из городов, где продолжаются боевые действия. Вооруженные силы Украины информируют, когда есть возможность безопасно уехать.

В Минобороны отметили, что эвакуацию проводят областные военно-гражданские администрации. Также к ним присоединяется Красный Крест, полиция, Спасатели и местные власти.

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О маршруте сообщают ВСУ. Если это возможно, то они обеспечивают режим прекращения огня.


Что нужно знать об эвакуации / изображение Минобороны


Начало эвакуации / изображение Минобороны


Что делать, когда нет связи / изображения Минобороны


Если вам нужна помощь / изображения Минобороны

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Автор: Марія Масюк