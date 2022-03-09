В Минобороны создали памятку для людей, которые хотят эвакуироваться

Из-за нападения России на Украину люди пытаются эвакуироваться из городов, где продолжаются боевые действия. Вооруженные силы Украины информируют, когда есть возможность безопасно уехать.

В Минобороны отметили, что эвакуацию проводят областные военно-гражданские администрации. Также к ним присоединяется Красный Крест, полиция, Спасатели и местные власти.

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О маршруте сообщают ВСУ. Если это возможно, то они обеспечивают режим прекращения огня.



Что нужно знать об эвакуации / изображение Минобороны



Начало эвакуации / изображение Минобороны



Что делать, когда нет связи / изображения Минобороны



Если вам нужна помощь / изображения Минобороны

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