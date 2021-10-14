Кроме того, 1,8 миллиарда из этой суммы направили на оздоровление. Еще 247 миллионов – на вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.
К теме Зеленский поручил полностью выплатить задолженность украинским военным
Как распределили оставшуюся сумму
На решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перевели почти 50 миллионов гривен. На компенсации за аренду жилья направили 195 миллионов. Более 82 миллионов гривен пойдут на расчет с уволенными из военной службы.
Кроме того, для вознаграждения за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделили более 725 миллионов. На премии ко Дню защитников и защитниц Украины – 641 миллион.
Зеленский поручил выплатить долги военным
Накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение воинам ВСУ. Кроме этого, для них предусмотрели одноразовую премию.