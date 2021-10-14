Кроме того, 1,8 миллиарда из этой суммы направили на оздоровление. Еще 247 миллионов – на вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

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Как распределили оставшуюся сумму

На решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перевели почти 50 миллионов гривен. На компенсации за аренду жилья направили 195 миллионов. Более 82 миллионов гривен пойдут на расчет с уволенными из военной службы.

Кроме того, для вознаграждения за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделили более 725 миллионов. На премии ко Дню защитников и защитниц Украины – 641 миллион.

Зеленский поручил выплатить долги военным

Накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение воинам ВСУ. Кроме этого, для них предусмотрели одноразовую премию.

Обратите внимание! 14 октября отмечают День защитников и защитниц. По всей Украине проходят торжественные мероприятия. К слову, Зеленский уже поздравил с праздником. Он поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг, защищая наше государство от российского агрессора.