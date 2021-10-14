Крім того, 1,8 мільярда з цієї суми спрямували на оздоровлення. Ще 247 мільйонів – на винагороди за підписання першого контракту та інших одноразових виплат.

До теми Зеленський доручив повністю виплатити заборгованість українським військовим

Як розподілили решту суми

На вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців переказали майже 50 мільйонів гривень. На компенсації за оренду житла направили 195 мільйонів. Понад 82 мільйони гривень підуть на розрахунок зі звільненими з військової служби.

Крім того, для винагороди за участь в ООС за вересень 2021 року виділили понад 725 мільйонів. На премії до Дня захисників та захисниць України – 641 мільйон.

Зеленський доручив виплатити борги військовим

Напередодні президент Володимир Зеленський доручив Кабміну вжити заходів, аби повністю виплатити грошове забезпечення воїнам ЗСУ. Окрім цього, для них передбачили одноразову премію.

Зверніть увагу! 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць. По всій Україні відбуваються урочисті заходи. До слова, Зеленський вже привітав зі святом. Він подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи нашу державу від російського агресора.