Минобороны обяжет украинских военных знать английский язык
Министерство обороны Украины планирует сделать обязательным знание английского языка для претендентов на определенные воинские должности.
Заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью "Радио Свобода" назвала низкий уровень знания английского языка среди военных значительной проблемой.
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Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО, и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран,
- отметила Фролова.
Она заявила, что в ведомстве создали долгосрочный план для преодоления этой проблемы:
- введение английского языка в систему военного образования;
- создание списка должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. За год или два обязательно на этом посту выучить английский язык;
- создание пилотных бригад, в которых будут полностью применены все принципы и стандарты НАТО.
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Как новый министр обороны планирует реформировать украинскую армию?
Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:
– ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей;
– стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска;
– абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.
По его словам, правительство также планирует:
► Подать в Раду законопроект о военной полиции;
► Написать новую антикоррупционную программу;
► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет и снизить риски;
► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся обороны.