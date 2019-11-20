Минобороны обяжет украинских военных знать английский язык

Министерство обороны Украины планирует сделать обязательным знание английского языка для претендентов на определенные воинские должности.

Заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью "Радио Свобода" назвала низкий уровень знания английского языка среди военных значительной проблемой.

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Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО, и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран,

- отметила Фролова.

Она заявила, что в ведомстве создали долгосрочный план для преодоления этой проблемы:

введение английского языка в систему военного образования;

создание списка должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. За год или два обязательно на этом посту выучить английский язык;

создание пилотных бригад, в которых будут полностью применены все принципы и стандарты НАТО.

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Как новый министр обороны планирует реформировать украинскую армию?

Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:

– ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей;

– стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска;

– абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.

По его словам, правительство также планирует:

► Подать в Раду законопроект о военной полиции;

► Написать новую антикоррупционную программу;

► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет и снизить риски;

► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся обороны.