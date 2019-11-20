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      Минобороны обяжет украинских военных знать английский язык

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      Военные будут изучать английский язык / mil.gov.ua

      Министерство обороны Украины планирует сделать обязательным знание английского языка для претендентов на определенные воинские должности.

      Заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью "Радио Свобода" назвала низкий уровень знания английского языка среди военных значительной проблемой.

      Это интересно: Стоит ли в Украине отменять обязательный призыв в армию: Ваше мнение

      Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО, и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран,
      - отметила Фролова.

      Она заявила, что в ведомстве создали долгосрочный план для преодоления этой проблемы:

      • введение английского языка в систему военного образования;
      • создание списка должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. За год или два обязательно на этом посту выучить английский язык;
      • создание пилотных бригад, в которых будут полностью применены все принципы и стандарты НАТО.

      Актуально: Одежду для военных в 2020 году обновят: какие изменения следует ждать защитникам

      Как новый министр обороны планирует реформировать украинскую армию?

      Глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк назвал ключевые приоритеты для военнослужащих:

      – ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей;
      – стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска;
      – абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.

      По его словам, правительство также планирует:

      ► Подать в Раду законопроект о военной полиции;
      ► Написать новую антикоррупционную программу;
      ► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет и снизить риски;
      ► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся обороны.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
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