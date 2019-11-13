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      Стоит ли в Украине отменять обязательный призыв в армию: Ваше мнение

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      Как Вы относитесь к отмене обязательного призыва в армию
      Как Вы относитесь к отмене обязательного призыва в армию / 24 канал

      В ближайшее время в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. В частности, с такими инициативами выступили министр обороны Андрей Загороднюк и пропрезидентская фракция "Слуга народа".

      Недавно министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что намерен отменить обязательный призыв в армию. Как подчеркнул он, это является его персональной целью и в этом направлении Украина сейчас движется.

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      Это позиция государства в целом, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО, подготовленной, оснащенной. И главное – чтобы каждый военнослужащий знал свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы во время отбора мы могли конкурировать за лучших людей,
      – пояснил министр обороны.

      Впоследствии в пропрезидентской фракции "Слуга народа" отметили, что они работают над проектом закона об отмене призыва. Правда, такую инциативу будут реализовывать пошагово.

      "У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, в отношении людей. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Потом увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%", – отметил глава "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

      Также он добавил, что хорошая современная техника для украинских военных является частью военных возможностей Украины.

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      А как Вы относитесь к такой инициативе украинской власти? Ведь в 2013 году Украина была близка к уходу от срочной службы и переходу на контракт. Более того, президент-беглец Виктор Янукович даже подписал указ о прекращении военного призыва. Правда, в начале войны с Россией в 2014 это лишь сыграло на руку агрессору, и в итоге пятый президент Петр Порошенко был вынужден вернуть призыв. Участвуйте в нашем опросе.

       

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Опрос 24 Социологическое исследование Слуга народа Андрей Загороднюк Вооруженные силы Украины
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