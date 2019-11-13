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      Чи варто в Україні скасовувати обов'язковий призов до армії: Ваша думка

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      Як Ви ставитеся до скасування обов'язкового призову до армії
      Як Ви ставитеся до скасування обов'язкового призову до армії / 24 канал

      Найближчим часом в Україні можуть скасувати обов'язковий призов до армії. Зокрема, з такими ініціативами виступили міністр оборони Андрій Загороднюк і пропризидентська фракція "Слуга народу".

      Нещодавно міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що має намір скасувати обов’язковий призов до армії. Як підкреслив він, це є його персональною метою та цьому напрямку Україна нині рухається.

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      Це позиція держави загалом, що ми рухаємось до професійної армії за стандартами НАТО, підготовленої, оснащеної. І головне – аби кожен військовослужбовець знав своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра та захищені права. Так, щоб під час відбору ми могли конкурувати за кращих людей,
      – пояснив міністр оборони.

      Згодом у пропрезидентській фракції "Слуга народу" зауважили, що вони працюють над проєктом закону щодо скасування призову. Щоправда, таку інціативу реалізовуватимуть покрокова.

      "У нас є загальне бачення скасувати призов узагалі, коли виникне така можливість і фінансова, і, за спроможністю, щодо людей. Реалізувати це можна буде так: спочатку скоротити призов на 20% і замінити його на контрактну армію. Потім побачити, що у нас все нормально, що ми контролюємо процес, тоді скоротити ще на 20%. Тобто, таким покроковим шляхом дійти можна до 100%", – зауважив голова "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія.

      Також він додав, що хороша сучасна техніка для українських військових є частиною військових спроможностей України.

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      А як Ви ставитесь до такої ініціативи української влади? Адже у 2013 році Україна була близькою до відходу від строкової служби та переходу на контракт. Більше того, найближчим президент-утікач Віктор Янукович навіть підписав указ про припинення військового призову. Щоправда, на початку війни з Росією у 2014 це лише зіграло на руку агресору, і у підсумку п’ятий президент Петро Порошенко був змушеним повернути призов. Беріть участь у нашому опитуванні.

       

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Збройні сили України Андрій Загороднюк Слуга народу Соціологічне дослідження Опитування 24
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