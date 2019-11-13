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      У "Слузі народу" пояснили, чому хочуть скасувати призов до армії

      3024 Читать новость на русском
      Призов до армії
      Призов до армії / 24 канал

      У фракції "Слуга народу" працюють над законодавчою ініціативою щодо скасування призову на військову службу, яка може реалізовуватися покроково.

      Про це розповів голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Укрінформ". Він зазначив, що ініціатива на стадії концепту і розрахунків".

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      "У нас є загальне бачення скасувати призов узагалі, коли виникне така можливість і фінансова, і, за спроможністю, по людях", – заявив Арахамія.

      Реалізувати це можна буде так: спочатку скоротити призов на 20% і замінити його на контрактну армію. Потім побачити, що у нас все нормально, що ми контролюємо процес, тоді скоротити ще на 20%. Тобто, таким покроковим шляхом дійти можна до 100%,
      – розповів голова фракції.

      Також, за його словами, примусове проходження військової служби впливає на загальну мотивацію, а тому і на якість.

      Раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що його персональною ціллю на посаді є скасування обов'язкового призову до війська.

      Що відомо про військовий призов в Україні?З 1991 року і протягом тривалого часу в Україні існувала система військового призову, яка діяла ще у Радянському Союзі. Вже починаючи з 2000-их політики все частіше говорили про бажання відійти від призову та перейти на контрактну службу у війську.

      Як не дивно, найближчим з президентів до цього був Віктор Янукович – у 2013 він навіть підписав указ про припинення військового призову. Втім на початку війни з Росією у 2014 це лише зіграло на руку агресору, тим самим змусивши його наступника Петра Порошенка повернути обов'язковий призов.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Давид Арахамія Слуга народу Збройні сили України Міністерство оборони України
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