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      В "Слуге народа" объяснили, почему хотят отменить призыв в армию

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      Призыв в армию
      Призыв в армию / 24 канал

      Во фракции "Слуга народа" работают над законодательной инициативой по отмене призыва на военную службу, которая может реализовываться пошагово.

      Об этом рассказал глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Укринформ". Он отметил, что инициатива "на стадии концепта и расчетов".

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      "У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, по людям", – заявил Арахамия.

      Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его контрактной армией. Потом увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%,
      – рассказал глава фракции.

      Также, по его словам, принудительное прохождение военной службы влияет на общую мотивацию, а потому и на качество.

      Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что его персональной целью на посту является отмена обязательного призыва в армию.

      Что известно о военном призыве в Украине? С 1991 года и на протяжении длительного времени в Украине существовала система военного призыва, которая действовала еще в Советском Союзе. Уже начиная с 2000-х политики все чаще говорили о желании отойти от призыва и перейти на контрактную службу в армии.

      ​Как ни странно, ближе всего из президентов к этому был Виктор Янукович – в 2013 он даже подписал указ о прекращении военного призыва. Впрочем в начале войны с Россией в 2014 это только сыграло на руку агрессору, тем самым заставив его преемника Петра Порошенко вернуть обязательный призыв.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Давид Арахамия Слуга народа Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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