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      Армія з 18 років: у Генштабі та ОПУ висловили відповідні пропозиції

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      У Генштабі та Офісі Президента планують поновити призов до армії з 18 років
      У Генштабі та Офісі Президента планують поновити призов до армії з 18 років / 24 канал

      В Офісі Президента вважають, що призивати в армію слід з 18 років, як цього вимагає закон. Така ж пропозиція надійшла й від Генштабу Збройних сил.

      Як під час брифінгу пояснив начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, згідно з законом "Про військовий обов’язок і військову службу", призову на строкову службу підлягають громадяни, яким "виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку". Однак, відповідно до останніх президентських указів, до війська призивали з 20 років, пише "АрміяInform".

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      "Така розбіжність негативно впливає на призовну кампанію. Молода людина, зазвичай, після закінчення школи чи коледжу намагається влаштуватися в житті – хтось починає працювати, хтось заводить сім’ю. І в подальшому хлопець розглядає службу в армії як небажану", – зауважив військовий.

      Також він розповів, що нещодавно побував на нараді в Офісі Президента під головуванням одного з заступників керівника органу.

      Там озвучили пропозицію призивати до війська з 18 років, як того вимагає закон. У письмовому вигляді така пропозиція надійшла і від Генштабу ЗСУ. Отже, є сподівання, що наступний указ президента про призов громадян на строкову службу відповідатиме закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", і юнаків знову призиватимуть до війська з 18 років,
      – додав Качаненко.

      Крім того, до Генштабу ЗСУ надійшли пропозиції щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку. Мовиться, зокрема, про неявку до військкомату за повісткою та ухилення від військової служби.

      "Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф у 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання – не "позбавлення волі", а лише "обмеження". Найсуворіший наш суд у кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити у війську", – констатував підполковник.

      До слова, 1 жовтня розпочався осінній призов до української армії. Триватиме він аж до 31 грудня. Загалом планують призвати на службу 15 200 юнаків.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини політики Офіс Президента Президент України Законодавство
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