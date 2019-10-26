Армия с 18 лет: в Генштабе и ОПУ высказали соответствующие предложения

В Офисе Президента считают, что призывать в армию следует с 18 лет, как того требует закон. Такое же предложение поступило и от Генштаба Вооруженных сил.

Как во время брифинга объяснил начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и лица постарше, не достигшие 27-летнего возраста". Однако, согласно последним президентским указам, в армию призывали с 20 лет, пишет "АрмияInform" .

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"Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни – кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную", – отметил военный.

Также он рассказал, что недавно побывал на совещании в Офисе Президента под председательством одного из заместителей руководителя органа.

Там озвучили предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует закон. В письменном виде такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ. Итак, есть надежда, что следующий указ президента о призыве граждан на срочную службу будет отвечать закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", и юношей снова будут призывать в армию с 18 лет,

– добавил Качаненко.

Кроме того, в Генштаб ВСУ поступили предложения по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета. Говорится, в частности, о неявке в военкомат по повестке и уклонении от военной службы.

"Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказание – не" лишения свободы ", а лишь" ограничения ". Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии ", – констатировал подполковник.