08:05
26 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ющенко насолил РПЦ. МакГрегор хочет споить Путина
      Вєсті Кремля
      21:48, 25 октября
      Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику
      Вєсті.UA
      20:18, 25 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Армия с 18 лет: в Генштабе и ОПУ высказали соответствующие предложения

      44 Читати новину українською
      В Генштабе и Офисе Президента планируют восстановить призыв в армию с 18 лет
      В Генштабе и Офисе Президента планируют восстановить призыв в армию с 18 лет / 24 канал

      В Офисе Президента считают, что призывать в армию следует с 18 лет, как того требует закон. Такое же предложение поступило и от Генштаба Вооруженных сил.

      Как во время брифинга объяснил начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и лица постарше, не достигшие 27-летнего возраста". Однако, согласно последним президентским указам, в армию призывали с 20 лет, пишет "АрмияInform" .

      Советуем ознакомиться! Рада изменила закон о военной службе и одобрила – о материальной ответственности военных

      "Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни – кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную", – отметил военный.

      Также он рассказал, что недавно побывал на совещании в Офисе Президента под председательством одного из заместителей руководителя органа.

      Там озвучили предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует закон. В письменном виде такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ. Итак, есть надежда, что следующий указ президента о призыве граждан на срочную службу будет отвечать закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", и юношей снова будут призывать в армию с 18 лет,
      –       добавил Качаненко.

      Кроме того, в Генштаб ВСУ поступили предложения по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета. Говорится, в частности, о неявке в военкомат по повестке и уклонении от военной службы.

      "Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказание – не" лишения свободы ", а лишь" ограничения ". Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии ", – констатировал подполковник.

      К слову, 1 октября начался осенний призыв в украинскую армию. Продлится он до 31 декабря. В общем планируют призвать на службу 15 200 юношей.

      blog_ava
      Изобретательная толстушка: как кошка перехитрила тренажер – смешное видео
      сегодня
      142
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Офіс Президента Президент Украины Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Осень олигарха:Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"
      сегодня , 08:00 Осень олигарха:Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 10
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 октября , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 117
      Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      25 октября , 22:33 Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
      Андрій Шляхтін 649
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 октября , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 1036
      Украина захватывает Америку
      25 октября , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 505
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук