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      Міноборони зобов'яже українських військових знати англійську мову

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      Військові вивчатимуть англійську мову / mil.gov.ua

      Міністерство оборони України планує зробити обов'язковим знання англійської мови для претендентів на певні військові посади.

      Заступниця міністра оборони Аліна Фролова в інтерв'ю "Радіо Свобода" назвала низький рівень знання англійської мови серед військових значною проблемою.

      Це цікаво: Чи варто в Україні скасовувати обов'язковий призов до армії: Ваша думка

      Це дуже болюче питання. Це не тільки про вступ до НАТО, і про інтеграцію, але й про можливість читати англійською мовою статті, наукові дослідження і переймати досвід інших країн,
      – наголосила Фролова.

      Вона заявила, що у відомстві створили довгостроковий план для подолання цієї проблеми:

      • введення англійської мови в систему військової освіти;
      • створення списку посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим. За рік або два обов'язково на цій посаді вивчити англійську мову;
      • створення пілотних бригад, в яких будуть повністю застосовані усі принципи і стандарти НАТО.

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      Як новий міністр оборони планує реформувати українську армію?

      Глава оборонного відомства Андрій Загороднюк назвав ключові пріоритети для військовослужбовців:

      – цінність їхнього життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад;
      – стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності українського війська;
      – абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії.

      За його словами, уряд також планує:

      ► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію;
      ► Написати нову антикорупційну програму;
      ► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики;
      ► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Збройні сили України НАТО
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