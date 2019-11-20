Міноборони зобов'яже українських військових знати англійську мову

Міністерство оборони України планує зробити обов'язковим знання англійської мови для претендентів на певні військові посади.

Заступниця міністра оборони Аліна Фролова в інтерв'ю "Радіо Свобода" назвала низький рівень знання англійської мови серед військових значною проблемою.

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Це дуже болюче питання. Це не тільки про вступ до НАТО, і про інтеграцію, але й про можливість читати англійською мовою статті, наукові дослідження і переймати досвід інших країн,

– наголосила Фролова.

Вона заявила, що у відомстві створили довгостроковий план для подолання цієї проблеми:

введення англійської мови в систему військової освіти;

створення списку посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим. За рік або два обов'язково на цій посаді вивчити англійську мову;

створення пілотних бригад, в яких будуть повністю застосовані усі принципи і стандарти НАТО.

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Як новий міністр оборони планує реформувати українську армію?

Глава оборонного відомства Андрій Загороднюк назвав ключові пріоритети для військовослужбовців:

– цінність їхнього життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад;

– стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності українського війська;

– абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії.

За його словами, уряд також планує:

► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію;

► Написати нову антикорупційну програму;

► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики;

► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.