Міноборони зобов'яже українських військових знати англійську мову
Міністерство оборони України планує зробити обов'язковим знання англійської мови для претендентів на певні військові посади.
Заступниця міністра оборони Аліна Фролова в інтерв'ю "Радіо Свобода" назвала низький рівень знання англійської мови серед військових значною проблемою.
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Це дуже болюче питання. Це не тільки про вступ до НАТО, і про інтеграцію, але й про можливість читати англійською мовою статті, наукові дослідження і переймати досвід інших країн,
– наголосила Фролова.
Вона заявила, що у відомстві створили довгостроковий план для подолання цієї проблеми:
- введення англійської мови в систему військової освіти;
- створення списку посад, для яких знання англійської мови буде обов'язковим. За рік або два обов'язково на цій посаді вивчити англійську мову;
- створення пілотних бригад, в яких будуть повністю застосовані усі принципи і стандарти НАТО.
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Як новий міністр оборони планує реформувати українську армію?
Глава оборонного відомства Андрій Загороднюк назвав ключові пріоритети для військовослужбовців:
– цінність їхнього життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад;
– стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності українського війська;
– абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії.
За його словами, уряд також планує:
► Подати до Ради законопроєкт про військову поліцію;
► Написати нову антикорупційну програму;
► Системно проаналізувати технічні умови, тендери, звітність, облік – і знизити ризики;
► Домагатися розслідування конкретних корупційних справ, що стосуються галузі оборони.