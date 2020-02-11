Минобороны планирует закупить новейшие ракетные системы "Нептун": видео

В Министерстве обороны заявили о намерении приобрести новейшие ракетные системы "Нептун". Их будут покупать у компании, входящей в Укроборонпром.

О планах закупки нового ракетного комплекса сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

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Ракетные системы "Нептун" планируют приобрести у конструкторского бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома.

Прошлой осенью мы испытали ракету "Нептун". Очень интересная технология, которая имеет огромные перспективы для нас, для безопасности,

– отметил Загороднюк.

По его словам, развитие ракетных, артиллерийских технологий для Минобороны является приоритетом. Поэтому после успешного испытания уже в этом году министерство планирует закупить ракеты "Нептун".

Что такое ракетный комплекс "Нептун"?

Система разработана бюро "Луч". Комплекс состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-зарядной машины и командно-штабного модуля. Должна стать основой мобильной системой береговой обороны Украины. "Нептун" уже прошел несколько этапов огневых испытаний в 2019 году и модернизации по их итогам.

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