19:33
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Минобороны планирует закупить новейшие ракетные системы "Нептун": видео

      192 Читати новину українською
      Минобороны планирует закупить ракетные системы "Нептун" / korrespondent.net

      В Министерстве обороны заявили о намерении приобрести новейшие ракетные системы "Нептун". Их будут покупать у компании, входящей в Укроборонпром.

      О планах закупки нового ракетного комплекса сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

      Читайте также: Украинской армии хотели поставлять БТР-4 с решетом вместо брони: фото и видео

      Ракетные системы "Нептун" планируют приобрести у конструкторского бюро "Луч", которое входит в состав Укроборонпрома.

      Прошлой осенью мы испытали ракету "Нептун". Очень интересная технология, которая имеет огромные перспективы для нас, для безопасности,
      – отметил Загороднюк.

      По его словам, развитие ракетных, артиллерийских технологий для Минобороны является приоритетом. Поэтому после успешного испытания уже в этом году министерство планирует закупить ракеты "Нептун".

      Что такое ракетный комплекс "Нептун"?
      Система разработана бюро "Луч". Комплекс состоит из универсальной самоходной пусковой установки, транспортной машины для перевозки ракет, транспортно-зарядной машины и командно-штабного модуля. Должна стать основой мобильной системой береговой обороны Украины. "Нептун" уже прошел несколько этапов огневых испытаний в 2019 году и модернизации по их итогам.

      Ракетный комплекс "Нептун" испытали в Одесской области: смотрите видео

       

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      28492
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Укроборонпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:15 Ветеран, милениал, гей: что известно о звезде президентской гонки США Пите Буттиджедже
      Світлана Попова 86
      сегодня , 19:00 Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      Юрій Бутусов 77
      сегодня , 18:32 Увольнение Андрея Богдана отдаляет Коломойского от президента: мнение политолога
      Ярослав Голобородько 216
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      65
      сегодня , 17:30 Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів
      Роман Маселко 83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук