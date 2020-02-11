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      Міноборони планує закупити новітні ракетні системи "Нептун": відео

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      Міноборони планує закупити ракетні системи "Нептун" / korrespondent.net

      У Міністерстві оборони заявили про намір придбати новітні ракетні системи "Нептун". Їх купуватимуть у компанії, що входить до Укроборонпрому.

      Про плани закупівлі нового ракетного комплексу повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

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      Ракетні системи "Нептун" планують придбати у конструкторського бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому.

      Минулого року восени ми випробували ракету "Нептун". Дуже цікава технологія, яка має величезні перспективи для нас, для безпеки,
      – зазначив Загороднюк.

      За його словами, розвиток ракетних, артилерійських технологій для Міноборони є пріоритетом. Тому після успішного випробування вже цього року міністерство планує закупити ракети "Нептун".

      Що таке ракетний комплекс "Нептун"? Система розроблена бюро "Луч". Комплекс складається з універсальної самохідної пускової установки, транспортної машини для перевезення ракет, транспортно-заряджувальної машини та командно-штабного модуля. Має стати основою мобільної системи берегової оборони України.
      "Нептун" вже пройшов кілька етапів вогневих випробувань у 2019 році та модернізації за їх підсумками.

      Ракетний комплекс "Нептун" випробували на Одещині: дивіться відео

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Зброя Андрій Загороднюк Міністерство оборони України Укроборонпром
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