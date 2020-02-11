Міноборони планує закупити новітні ракетні системи "Нептун": відео
У Міністерстві оборони заявили про намір придбати новітні ракетні системи "Нептун". Їх купуватимуть у компанії, що входить до Укроборонпрому.
Про плани закупівлі нового ракетного комплексу повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.
Читайте також: Українській армії хотіли постачати БТР-4 з решетом замість броні: фото і відео
Ракетні системи "Нептун" планують придбати у конструкторського бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому.
Минулого року восени ми випробували ракету "Нептун". Дуже цікава технологія, яка має величезні перспективи для нас, для безпеки,
– зазначив Загороднюк.
За його словами, розвиток ракетних, артилерійських технологій для Міноборони є пріоритетом. Тому після успішного випробування вже цього року міністерство планує закупити ракети "Нептун".
Що таке ракетний комплекс "Нептун"? Система розроблена бюро "Луч". Комплекс складається з універсальної самохідної пускової установки, транспортної машини для перевезення ракет, транспортно-заряджувальної машини та командно-штабного модуля. Має стати основою мобільної системи берегової оборони України.
"Нептун" вже пройшов кілька етапів вогневих випробувань у 2019 році та модернізації за їх підсумками.
Ракетний комплекс "Нептун" випробували на Одещині: дивіться відео