Міноборони планує закупити новітні ракетні системи "Нептун": відео

У Міністерстві оборони заявили про намір придбати новітні ракетні системи "Нептун". Їх купуватимуть у компанії, що входить до Укроборонпрому.

Про плани закупівлі нового ракетного комплексу повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

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Ракетні системи "Нептун" планують придбати у конструкторського бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому.

Минулого року восени ми випробували ракету "Нептун". Дуже цікава технологія, яка має величезні перспективи для нас, для безпеки,

– зазначив Загороднюк.

За його словами, розвиток ракетних, артилерійських технологій для Міноборони є пріоритетом. Тому після успішного випробування вже цього року міністерство планує закупити ракети "Нептун".

Що таке ракетний комплекс "Нептун"? Система розроблена бюро "Луч". Комплекс складається з універсальної самохідної пускової установки, транспортної машини для перевезення ракет, транспортно-заряджувальної машини та командно-штабного модуля. Має стати основою мобільної системи берегової оборони України.

"Нептун" вже пройшов кілька етапів вогневих випробувань у 2019 році та модернізації за їх підсумками.

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