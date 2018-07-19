Минобороны сделало неожиданную заявление о танках, снятых блогерами

В Министерстве обороны сказали, что танки на складе в Харькове стоят там еще с 2004 года и ожидают ремонта. Также они проведут переучет всей военной техники в Украине.

Такое решение приняли в ведомстве, после того как руферы беспрепятственно проникли на территорию танкового склада в Харькове.

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В ведомстве уточнили, что эту военную технику они передали заводу для ремонта. И мол, поломанные танки там накапливались аж с 2004 года.

В то же время, в "Укроборонпроме", в подчинении которого находится Харьковский бронетанковый завод, ранее заявляли, что Министерство никаких соглашений об охране этой техники с ними не заключило. Поэтому они и стояли на территории склада завода без присмотра.

Напомним, 15 июля на YouTube появилось видео, на котором местные блогеры сняли танковый склад Вооруженных Сил Украины, на котором находились сотни списанных и десяток новых танков. За все время, пока блогеры бродили по территории склада, они не увидели ни одного человека – их никто не видел и не задержал .