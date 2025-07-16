Десятки общественных организаций призывают нардепов сохранить Минприроды

Почти 30 общественных организаций обратились в Верховную Раду с призывом сохранить Министерство природы как отдельную правительственную структуру. 16 июля нардепы могут объединить в одно три министерства Минприроды, Минагро и Минэкономики.

Инициатором обращения выступила организация "Экология – Право – Человек". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Игла".

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Почему важно сохранить Министерство окружающей среды?

Общественный сектор называет ликвидацию Минприроды угрозой для экологической безопасности страны, особенно в условиях войны и будущего восстановления.

"Вопрос качества окружающей среды – это вопрос нацбезопасности. В условиях войны и послевоенного восстановления Украина должна интегрировать экологическую политику во все сферы госуправления, а это требование национального законодательства и ЕС. Для этого нужно сильное, независимое, профессиональное министерство с надлежащей институциональной способностью. Основой экономического развития являются природные ресурсы. Однако в дискуссиях о том, где государственная, коммунальная или частная собственность, забывают о собственности народа Украины – от имени которого должны выступать органы государственной власти и местное самоуправление, согласно Конституции Украины, Гражданскому кодексу Украины. Собственность не может использоваться в ущерб обществу и вредить окружающей среде. Обеспечить эти функции должно профильное министерство", – говорится в совместном заявлении.

Председатель инициативы "Игла" Ирина Федорив объясняет, почему министерства объединять нельзя.

"Все мы помним скандальный "закон Игоря Мазепы" (12089), который является антиконституционным и пытается обнулить претензии к дерибанщикам лесов и побережий, если прошло 10 лет с момента приобретения права собственности. Де-факто это попытка в обход Основного закона легализовать украденное. Так вот после того, как за этот закон проголосовали народные депутаты – Минприроды давало рекомендации ветировать проект и расписывало угрозы. Минагро рассматривает территории Украины как те, которые надо обрабатывать, но Минэкологии выступает балансом и рисует красные линии, где это делать нельзя. Если совместить эти министерства – предохранители могут не сработать. Кроме того, стоит отметить, что в войну невозможны выборы. Но кадровая политика правительства – это точно переменная. Важно не просто сохранить Минприроды, но и иметь достойный кадровый состав в министерствах. Также есть вопросы и к тому, что еще нет решения парламента, а президент по сути объявил нового премьера. Мы не можем допускать ситуации, когда Конституция воспринимается как документ, что можно поставить на паузу", – подчеркивает она.

Среди подписантов обращения: Гринпис Украина, "Украинская природоохранная группа", "Всеукраинская Экологическая Лига" (ВЭЛ), "Ноль отходов Львов", "Ноль отходов Луцк", "Экологически-гуманитарное объединение Зеленый Мир", "Центр экономико-правовой аналитики", "Экоклуб", ОО SaveDnipro, ОО "Плато", "Национальный экологический центр Украины" и другие общественные организации и деятели.