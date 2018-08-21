Минрегион готовится к реконструкции "хрущевок"

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ ожидают документ, который позволит запустить процесс реконструкции "хрущевок" на практике. Над первой редакцией законопроекта работает Государственный научно-исследовательский институт проектирования городов "Гипроград".

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба министерства.

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"В 2006 году в Украине был разработан закон о реконструкции устаревшего жилья, так называемых хрущевок. Однако на практике реновация таких домов с того времени так и не состоялась из-за несовершенного законодательства, в частности, прописанного обязательного согласия 100% жителей домов на проведение предстоящей реконструкции. В реальных условиях сегодня это практически невозможно", – отметил Парцхаладзе.

По его словам, законопроект направлен защитить интересы граждан, проживающих в таком жилье, а также гарантирует комфорт и безопасность во время реализации программы.

Также Парцхаладзе добавил, что сейчас министерство рассматривает два варианта финансирования будущей программы – за средства местных бюджетов или инвесторов.