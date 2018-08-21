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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Масштабы поражают: фото, как выглядит строительство эстакады возле Полтавы

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Строительство эстакады возле Полтавы
Строительство эстакады возле Полтавы / Facebook

Служба автомобильных дорог в Полтавской области отчиталась, как выглядит строительство 500-метровой эстакады на обходе областного центра в активной стадии строительства.

Фото с высоты птичьего полета, чтобы показать гигантские масштабы строительства, обнародованы на сайте службы.

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В Полтавском автодоре отчитываются, что на одной половине сооружения почти закончили монтаж металлического перекрытия. На очереди аналогичный процесс на другой половине.

Полтава естакада будівництво
Строительство эстакады возле Полтавы

естакада будівництво Полтава
Строительство 500-метровой эстакады возле Полтавы с высоты птичьего полета

Будівництво естакада Полтава

Эстакаду возле Полтавы строит компания "Онур"

Полукилометровую эстакаду возле полтавы строит компания "Онур", а работы на искусственном сооружении выполняет ООО МП "Мостострой", которая работает по договору субподряда.

Теги: Новости Украины Укравтодор Строительство Новости Полтавы
Источник: 24 Канал
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