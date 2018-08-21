Масштабы поражают: фото, как выглядит строительство эстакады возле Полтавы

Служба автомобильных дорог в Полтавской области отчиталась, как выглядит строительство 500-метровой эстакады на обходе областного центра в активной стадии строительства.

Фото с высоты птичьего полета, чтобы показать гигантские масштабы строительства, обнародованы на сайте службы.

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В Полтавском автодоре отчитываются, что на одной половине сооружения почти закончили монтаж металлического перекрытия. На очереди аналогичный процесс на другой половине.



Строительство эстакады возле Полтавы



Строительство 500-метровой эстакады возле Полтавы с высоты птичьего полета

Эстакаду возле Полтавы строит компания "Онур"

Полукилометровую эстакаду возле полтавы строит компания "Онур", а работы на искусственном сооружении выполняет ООО МП "Мостострой", которая работает по договору субподряда.