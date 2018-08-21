17:39
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Масштаби вражають: як виглядає будівництво естакади біля Полтави

516
Будівництво естакади біля Полтави
Будівництво естакади біля Полтави / Facebook

Служба автомобільних доріг у Полтавській області відзвітувала, як виглядає будівництво 500-метрової естакади на обході обласного центру в активній стадії будівництва.

Фото з висоти пташиного польоту, щоб показати гігантські масштаби будівництва, оприлюднені на сайті служби.

Читайте також: Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня

В Полтавському автодорі звітують, що на одній половині споруди майже закінчили монтаж металевого перекриття. На черзі аналогічний процес на іншій половині.

Полтава естакада будівництво
Будівництво естакади біля Полтави

естакада будівництво Полтава
Будівництво 500-метрової естакади біля Полтави з висоти пташиного польоту

Будівництво естакада Полтава
Естакаду біля Полтави будує компанія "Онур" 

Півкілометрову естакаду біля полтави будує компанія "Онур", а роботи на штучній споруді виконує ТОВ МП "Мостострой, яка працює за договором субпідряду.

Теги: Новини України Новини Полтави Будівництво Укравтодор
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Для української армії розробляється новий ракетний комплекс "Грім"
 12 квітня 2017 , 23:16
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Легенда Манчестер Юнайтед може очолити англійський клуб
 8 січня , 23:29
Дивитись і плакати: аукціон битих машин у Дубаї показали на відео
 15 травня , 11:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук