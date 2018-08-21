Масштаби вражають: як виглядає будівництво естакади біля Полтави
Служба автомобільних доріг у Полтавській області відзвітувала, як виглядає будівництво 500-метрової естакади на обході обласного центру в активній стадії будівництва.
Фото з висоти пташиного польоту, щоб показати гігантські масштаби будівництва, оприлюднені на сайті служби.
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В Полтавському автодорі звітують, що на одній половині споруди майже закінчили монтаж металевого перекриття. На черзі аналогічний процес на іншій половині.
Будівництво естакади біля Полтави
Будівництво 500-метрової естакади біля Полтави з висоти пташиного польоту
Естакаду біля Полтави будує компанія "Онур"
Півкілометрову естакаду біля полтави будує компанія "Онур", а роботи на штучній споруді виконує ТОВ МП "Мостострой, яка працює за договором субпідряду.
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