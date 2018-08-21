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Мінрегіон готується до реконструкції "хрущовок"

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Мінрегіон готується до реконструкції "хрущовок"
Мінрегіон готується до реконструкції "хрущовок" / Фото з відкритих джерел

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ очікують на документ, який дозволить запустити процес реконструкції "хрущовок" на практиці. Над першою редакцією законопроекту працює Державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпроміст".

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає прес-служба міністерства.

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"У 2006 році в Україні був розроблений закон щодо реконструкції застарілого житла, так званих хрущовок. Проте на практиці реновація таких будинків з того часу так і не відбулася через недосконале законодавство, зокрема, прописану обов’язкову згоду 100% жителів будинків на проведення майбутньої реконструкції. У реальних умовах сьогодні це практично неможливо", – зазначив Парцхаладзе

За його словами, законопроект спрямований захистити інтереси громадян, що проживають у такому житлі, а також гарантує комфорт та безпеку під час реалізації програми.

Також Парцхаладзе додав, що наразі міністерство розглядає два варіанти фінансування майбутньої програми – за кошти місцевих бюджетів або інвесторів.

Теги: Новини України Будівництво Законодавство
Джерело: 24 Канал
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