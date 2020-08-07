В центре столицы Беларуси Минске водители устроили акцию протеста. Они сигналят и громко включают песню Виктора Цоя "Перемен". Люди протестуют против ареста двух диджеев, которые включили эту же песню на государственном концерте накануне.

Видео с акции протеста активисты публикуют в соцсетях, сообщает "Радио Свобода".

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Что известно об акции в центре Минска

Водители автомобилей демонстрируют бело-красно-белые флаги. В центр также пришли люди с белыми браслетами, которые команда кандидата в президенты Светланы Тихановской призвала носить как символ изменений и свободных выборов.

Белорусские правоохранители уже начали останавливать автомобили. Через некоторое время проспект возле площади Победы, а также возле Академии наук перекрыли.

Почему диджеев посадили в тюрьму из-за песни Цоя

На празднике, который организовала белорусская власть, люди устроили флешмоб с белыми лентами и пели песню группы "Кино" "Перемен". Диджеев, включивших Цоя, задержали.

Суд центрального района Минска приговорил Галанова к 10 суткам ареста. Диджею инкриминировали мелкое хулиганство и неповиновение требованиям должностного лица. Поддержать его на заседание суда пришла Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской.

Люди скандировали: "Перемен!", "Света!", "Верым! Можам! Пераможам!" и "Жыве Беларусь!". Некоторые требовали продолжения концерта, имея в виду песни Цоя. Когда через пол часа починили пульт и включили записи, люди начали скандировать: "Позор!".

Смотрите видео акции в Минске:

Стихийная акция в Минске на поддержку диджеев / Фото "Радио Свобода"