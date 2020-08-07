У центрі столиці Білорусі Мінську водії влаштували акцію протесту. Вони сигналять і гучно вмикають пісню Віктора Цоя "Перемен". Люди протестують проти арешту двох діджеїв, які ввімкнули цю ж пісню на державному концерті напередодні.

Відео з акції протесту активісти публікують у соцмережах, повідомляє "Радіо Свобода".

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Що відомо про акцію в центрі Мінська

Водії автомобілів демонструють біло-червоно-білі прапори. До центру також прийшли люди з білими браслетами, які команда кандидатки в президенти Світлани Тихановської закликала носити як символ змін і вільних виборів.

Білоруські правоохоронці вже почали зупиняти автомобілі. Через деякий час проспект біля площі Перемоги, а також біля Академії наук перекрили.

Чому діджеїв посадили у в'язницю через пісню Цоя

На святі, яке організувала білоруська влада, люди влаштували флешмоб із білими стрічками та співали пісню гурту "Кіно" "Перемен". Діджеїв, що увімкнули Цоя, затримали.

Суд центрального району Мінська засудив Галанова до 10 діб арешту. Діджею інкримінували дрібне хуліганство і непокору вимогам посадової особи. Підтримати його на засідання суду прийшла Марія Колесникова, соратниця Світлани Тихановської.

Люди скандували: "Перемен!", "Світла!", "Вір! Можам! Пераможам!" і "Жыве Беларусь!" Деякі вимагали продовження концерту, маючи на увазі пісні Цоя. Коли через пів години полагодили пульт і включили записи, люди почали скандувати: "Ганьба!".

Дивіться відео акції в Мінську:

Стихійна акція в Мінську на підтримку діджеїв / Фото "Радіо Свобода"