Мінськ гуде: водії масово вмикають пісню Цоя "Перемен" на підтримку затриманих діджеїв – відео
У центрі столиці Білорусі Мінську водії влаштували акцію протесту. Вони сигналять і гучно вмикають пісню Віктора Цоя "Перемен". Люди протестують проти арешту двох діджеїв, які ввімкнули цю ж пісню на державному концерті напередодні.
Відео з акції протесту активісти публікують у соцмережах, повідомляє "Радіо Свобода".
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Що відомо про акцію в центрі Мінська
Водії автомобілів демонструють біло-червоно-білі прапори. До центру також прийшли люди з білими браслетами, які команда кандидатки в президенти Світлани Тихановської закликала носити як символ змін і вільних виборів.
Білоруські правоохоронці вже почали зупиняти автомобілі. Через деякий час проспект біля площі Перемоги, а також біля Академії наук перекрили.
Чому діджеїв посадили у в'язницю через пісню Цоя
- На святі, яке організувала білоруська влада, люди влаштували флешмоб із білими стрічками та співали пісню гурту "Кіно" "Перемен". Діджеїв, що увімкнули Цоя, затримали.
- Суд центрального району Мінська засудив Галанова до 10 діб арешту. Діджею інкримінували дрібне хуліганство і непокору вимогам посадової особи. Підтримати його на засідання суду прийшла Марія Колесникова, соратниця Світлани Тихановської.
- Люди скандували: "Перемен!", "Світла!", "Вір! Можам! Пераможам!" і "Жыве Беларусь!" Деякі вимагали продовження концерту, маючи на увазі пісні Цоя. Коли через пів години полагодили пульт і включили записи, люди почали скандувати: "Ганьба!".
Дивіться відео акції в Мінську:
Стихійна акція в Мінську на підтримку діджеїв / Фото "Радіо Свобода"