В Минске возле избирательных участков скандируют "Нет войне!"

27 февраля 2022 , 15:04
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Источник:

Антон Геращенко

В Беларуси, где сегодня проводится референдум по поводу очередных диктаторской чепухи Александра Лукашенко, люди скандируют лозунг "Нет войне!". Это происходит прямо перед избирательными участками.

В Минске на избирательных участках, пришедшие белорусы начали произносить лозунг "Нет войне!". Это записали очевидцы на видео. 

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Видео с белорусами, которые произносят лозунг перед избирательным участком: 

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Автор: Ярослава Прадід