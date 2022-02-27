В Минске возле избирательных участков скандируют "Нет войне!"
27 февраля 2022 , 15:04Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко
В Беларуси, где сегодня проводится референдум по поводу очередных диктаторской чепухи Александра Лукашенко, люди скандируют лозунг "Нет войне!". Это происходит прямо перед избирательными участками.
В Минске на избирательных участках, пришедшие белорусы начали произносить лозунг "Нет войне!". Это записали очевидцы на видео.
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Видео с белорусами, которые произносят лозунг перед избирательным участком:
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