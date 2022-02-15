Минские договоренности должны выполнять все, – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. На совместном брифинге лидер Германии подчеркнул, что обе стороны конфликта на Донбассе должны выполнять минские договоренности.

Канцлер Германии подчеркнул, что о вопросе выполнения минских договоренностей он говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне глава немецкого правительства встретился с украинским лидером в Киеве.

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Договоренностей должны соблюдать все

Олаф Шольц подчеркнул, что кроме Украины и России, то есть сторон конфликта на Донбассе, Минских договоренностей должны придерживаться Франция и Германия, которые являются участниками процесса по мирному урегулированию.

Этот процесс должны поддерживать все и никто не имеет права его тормозить.

– подчеркнул Шольц.

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