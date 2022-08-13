россияне только пытались нас запугать. Секретарь СНБО Алексей Данилов раньше тоже признал, что подобные переговоры были ошибкой. Об этом в эфире 24 канала рассказал Денис Казанский – украинский журналист и блогер из Донецка.

Внимание Не должно быть ни Будапешта, ни Минска, – политолог рассказал, почему важно давить на власть

По его словам, страна-агрессор нарушила соглашения, в то время как Украина соблюдала договоренности. Россия сама решила актуализировать эту войну и уничтожила минские соглашения в единоличном порядке.

Все, что происходит после 24 февраля – это последствия того, что сделал владимир путин. Это ответственность российской стороны. Даже если украинская артиллерия может попасть не туда – это ответственность россии,

– подчеркнул Казанский.

И добавил, что Украина раньше была заинтересована в мирном развязывании войны.

"Я ходил на эти минские переговоры, которые были совершенно бессмысленны, россияне над нами лишь откровенно издевались, постоянно провоцировали и устраивали ссоры. Однако мы выполняли обязательства", – добавил журналист.

Полностью интервью с Казанским: смотрите видео

Переговоры в Минске были ошибкой