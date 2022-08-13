россияне только пытались нас запугать. Секретарь СНБО Алексей Данилов раньше тоже признал, что подобные переговоры были ошибкой. Об этом в эфире 24 канала рассказал Денис Казанский – украинский журналист и блогер из Донецка.
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По его словам, страна-агрессор нарушила соглашения, в то время как Украина соблюдала договоренности. Россия сама решила актуализировать эту войну и уничтожила минские соглашения в единоличном порядке.
Все, что происходит после 24 февраля – это последствия того, что сделал владимир путин. Это ответственность российской стороны. Даже если украинская артиллерия может попасть не туда – это ответственность россии,
– подчеркнул Казанский.
И добавил, что Украина раньше была заинтересована в мирном развязывании войны.
"Я ходил на эти минские переговоры, которые были совершенно бессмысленны, россияне над нами лишь откровенно издевались, постоянно провоцировали и устраивали ссоры. Однако мы выполняли обязательства", – добавил журналист.
Полностью интервью с Казанским: смотрите видео
Переговоры в Минске были ошибкой
- Ранее некоторые европейские политики пытались распространять тезис о том, что Украина и россия должны проводить переговоры в "минском" формате.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, подобные переговоры в прошлом были ошибкой. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью для 24 канала.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также заявлял, что миссия Украины в этой войне – раз и навсегда остановить россию. Поэтому никакого "Минска" не будет.