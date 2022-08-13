росіяни лише намагалися нас залякати. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше теж визнав, що такі переговори були помилкою. Про це в ефірі 24 каналу розповів Денис Казанський – український журналіст і блогер з Донецька.
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За його словами, країна-агресорка порушила угоди, тоді як Україна дотримувалась домовленостей. росія сама вирішила актуалізувати цю війну й знищила мінські угоди в одноосібному порядку.
Все, що відбувається після 24 лютого – це наслідки того, що зробив владімір путін. Це відповідальність російської сторони. Навіть якщо українська артилерія може потрапити не туди – це відповідальність росії,
– наголосив Казанський.
І додав, що Україна раніше була зацікавлена у мирному розв'язанні війни.
"Я ходив на ці мінські переговори, які були абсолютно безглузді, росіяни з нас лише відверто знущалися, постійно провокували й влаштовували сварки. Однак ми виконували зобов'язання", – додав журналіст.
Повністю інтерв'ю з Казанським: дивіться відео
Переговори в Мінську були помилкою
- Раніше деякі європейські політики намагалися поширювати тезу, що Україна та Росія повинні проводити перемовини у "мінському" форматі.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, такі переговори у минулому були помилкою. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк також заявляв, що місія України у цій війні – раз і назавжди зупинити росію. Тому ніякого "Мінська" не буде.