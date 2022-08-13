росіяни лише намагалися нас залякати. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше теж визнав, що такі переговори були помилкою. Про це в ефірі 24 каналу розповів Денис Казанський – український журналіст і блогер з Донецька.

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За його словами, країна-агресорка порушила угоди, тоді як Україна дотримувалась домовленостей. росія сама вирішила актуалізувати цю війну й знищила мінські угоди в одноосібному порядку.

Все, що відбувається після 24 лютого – це наслідки того, що зробив владімір путін. Це відповідальність російської сторони. Навіть якщо українська артилерія може потрапити не туди – це відповідальність росії,

– наголосив Казанський.

І додав, що Україна раніше була зацікавлена у мирному розв'язанні війни.

"Я ходив на ці мінські переговори, які були абсолютно безглузді, росіяни з нас лише відверто знущалися, постійно провокували й влаштовували сварки. Однак ми виконували зобов'язання", – додав журналіст.

Повністю інтерв'ю з Казанським: дивіться відео

Переговори в Мінську були помилкою