Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу. Зауважте, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк раніше заявив, що місія України у цій війні – раз і назавжди зупинити Росію. Тому ніякого "Мінська" не буде.

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Переговори у Мінську були слабкістю

Лідери Німеччини, Італії та Франції наразі вимагають від України те, що вона робила протягом усіх 8 років війни з Росією. Тобто проведення переговорів з країною-агресоркою в "мінському" форматі. На думку Данілова, такі перемовини у минулому були слабкістю.

Це була слабкість. Будь-яка державна людина має собі можливість казати ні. Якщо мова йде про державу,

– зауважив секретар РНБО.

Зауважте, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон запропонував главі держави Володимиру Зеленському частково поступитися Росії суверенітетом України. Це буцімто потрібно для того, щоб зберегти обличчя президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.

Однак Зеленський заявив, що Макрон даремно усе це робить. За його словами, Україна не готова щось комусь зберігати, втрачаючи свої території, позаяк це зовсім несправедливо. Тож Путіну не вдасться зберегти лице. За словами президента, він не думає, що "з цією людиною буде майбутнє".

Водночас прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови закликав президента Франції утриматися від будь-яких контактів із Росією. За його словами, з Путіним не варто вести переговори на його умовах.

Водночас Подоляк заявив, що окрім Макрона, Україні пропонували піти на територіальні поступки Росії й інші європейські політики.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Кремль активно посилає своїх емісарів в європейські країни, зокрема у Францію, Німеччину, Угорщину тощо. Окрім цього, представник президента Туреччини Реджепа Ердогана заявив, що Росія хоче укласти новий договір колективної безпеки не лише з Україною, а й з усім Заходом.

"І вся радісна метушня французів, німців і заяви турків говорять про те, що Росія намагається сторгуватися, укласти "Мінськ-3", – зауважив Арестович.

Арестович додав, що наразі Росія намагається домовитися з іншими країнами та зупинити війну зі збереженням за собою тимчасово окупованих територій України. Проте такого ніколи не станеться, адже бійці ЗСУ знищуватимуть загарбників, доки вони не зникнуть з території нашої держави.

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