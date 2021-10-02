Минские соглашения: что думают украинские военные на передовой

От обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе, которые происходят ежедневно, гибнут украинские военные. Бойцы на передовой говорят, что "перемирие" не работает, а минские договоренности были изначально не действенными.

Что говорят бойцы на Донбассе

Киборг, боец ​​1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известен под псевдонимом "Бугай", уверен, что минские соглашения были изначально не действенными. По его словам, это – эфемерная попытка остановить путинские войска.

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Но на самом деле кто кого останавливал – я не понимаю. В 2014 году Вооруженные силы Украины в то время заканчивались. И с тем, что у нас было, мы не могли довести дело до конца, но и у Путина было нечем. Всех устраивали минские соглашения,

– сказал боец.

Киборг, боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известен под псевдонимом "Бугай" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известен под псевдонимом "Гуцул", говорит, что не поддерживает договоренности с врагом, когда ребята с украинской стороны погибали и погибают.

Не могут быть договоренности, если у нас ежедневно трехсотые и двухсотые. Если наши ребята не погибают и мы возвращаем территории под наш контроль, тогда могут бут некие "соглашения",

– отметил мужчина.

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известен под псевдонимом "Гуцул" / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известна под псевдонимом "Афина" уверена, что воевать автоматами против артиллерии невозможно. По ее словам, очень много военных поэтому разочаровываются, даже тех, которые были очень мотивированы.

28 числа (августа – 24 канал) обстреляли Авдеевку – 4 часа стреляли. Очень жаль, что наши не ответили в ответ. То есть, обстреляли из тяжелой артиллерии, а ответа никто не дал,

– напомнила девушка.

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", известна под псевдонимом "Афина" / Фото Алины Туришин, 24 канал

Боец 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" на псевдо "Ливан", уверен, что во время, когда в государстве война, все должны объединиться и бороться с общим врагом.

Как мы все знаем, Российская Федерация – захватнический народ. Им сколько ни дай – им будет мало. В войне все способы действенны, если ими пользоваться. Нужна настойчивость. У нас два разных мира: война и политика. В политике "свое кино" решают. У них все договоренности, а здесь ребята каждый день умирают. О чем они там договариваются?,

– возмутился мужчина.