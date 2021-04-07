Ситуация на Донбассе становится все напряженнее. Обстрелы вблизи Шумов, стягивание Россией войск к границе с Украиной, проведение внезапных военных учений с привлечением авиации на Кубани и в оккупированном Крыму – все это свидетельствует об эскалации конфликта. Кроме нестабильной ситуации на востоке Украины, есть и новости о Минских договоренностях.

В СМИ появился проект кластеров с различными предложениями по реализации Минских договоренностей от Франции, Германии, России. Рассказываем, какие предложения выдвинули страны и как могут измениться Минские договоренности.

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Откуда новые предложения

Российское издание "Коммерсант" опубликовало проект кластеров с различными предложениями по реализации Минских договоренностей от Франции, Германии, России. Сначала, украинская сторона никак на это не реагировала, что наводило на мысль о том, что это новые фейки из Москвы.

Впрочем, впоследствии глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Интерфакс-Украина отметил, что вышеупомянутые кластеры действительно существовали.

Положительный момент заключается в том, что опубликованный материал подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то было поставлено ​​под сомнение представителями России. Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе в российской делегации,

– рассказал Ермак.

"Кластеры для имплементации Минских соглашений" – именно так называется документ, разработанный по предложению Германии и Франции. Но почему украинское общество узнает об этом только с российской прессы, а не от наших чиновников – остается загадкой.

Основная проблема, из-за которой тормозится имплементация Минских соглашений – расхождение во взглядах относительно того, как нужно выполнять все действия, которые прописаны в документах. Украинская сторона настаивает на том, что выборы на Донбассе должны состояться только после того, как мы восстановим контроль над границей. Понятно, что Россия имеет противоположное мнение по этому поводу. Именно поэтому Франция и Германия предложили новые кластеры, которые, однако, мало отличаются от самых Минских соглашений.



Война на Донбассе / Фото с фейсбука Генштаба ВСУ

Что предложили в Германии и Франции

К счастью, европейские партнеры Украины также придерживаются принципа, что сначала нужно решить вопросы безопасности, а уже потом переходить к политическим вопросам.

Так, Франция и Германия предложили в первую очередь провести полное прекращение огня, разминирование, отвод тяжелого вооружения и открыть дополнительные пункты пропуска. Также отмечают важность имплементации в украинское законодательство формулу Штайнмайера и принятие Дорожной карты на уровне лидеров "Нормандской четверки".

Еще предлагают провести обмен пленными и обеспечить беспрепятственную работу Международного комитета Красного Креста и СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО.

После выполнения этих пунктов, на территории ОРДЛО могут быть проведены местные выборы. Но в предложенном документе не говорится о том, что во время выборов Украина будет иметь полный контроль над границей. Предполагается лишь, что выборы пройдут в соответствии с украинским законодательством, с соблюдением международных стандартов и в присутствии СММ ОБСЕ.

Также в Европе предлагают временно ввести в силу закон об амнистии, а после проведения полного разоружения в ОРДЛО останется местная милиция, которая будет проводить совместные патрули с национальной полицией Украины.

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Что предлагает Россия

Конечно, сразу после обнародования франко-германских предложений, Россия предложила свои поправки, где уже не говорится о соблюдении безопасности и возвращении Украине контроля над границами.

В частности, Россия хочет, чтобы все действия Украина согласовала с представителями ОРДЛО, а также настаивают на том, чтобы в Верховную Раду внесли законопроекты, которые предоставят ОРДЛО постоянный особый статус, признают и урегулируют функционирование местной народной милиции. Полномочия последней должны быть разграничены с деятельностью Нацполиции Украины.



Военные на передовой / Фото с фейсбука Генштаба ВСУ

По мнению России, особый статус ОРДЛО будет предусматривать и разграничение налогов, публичной собственности и отмену на этих территориях целого ряда законов, в частности, об образовании и функционировании украинского языка как государственного. Несмотря на желание платить налоги отдельно, российская сторона предлагает возобновить работу украинских банковских учреждений на территории ОРДЛО и вернуть отделения украинского Пенсионного фонда.

А вот вывод войск и проведение разминирования в Москве хотят провести под наблюдением народной милиции ОРДЛО. Контроль за границей Украине хотят вернуть только на следующий день после проведения местных выборов.

Совершенно очевидно, что на предложенный сценарий ни Киев, ни Париж с Берлином не согласятся. Ведь то, что предлагает Россия – это отнюдь не компромисс, а прямолинейное лоббирование собственных интересов и интересов "республик".

Что предлагает Украина

Свои предложения также внесла и украинская сторона. То, что предлагает Украина, в принципе, во многом совпадает с пунктами Франции и Германии, но более подробно прописано. Так, речь в нашем документе также идет о полном разоружении, прекращении огня, открытии двух новых пунктов пропуска ("Золотое" и "Счастье"), разминировании, разведении сил, взаимном освобождении всех задержанных в связи с конфликтом.

В документе четко прописана последовательность действий. Так, только с началом вывода иностранных войск, разоружения и разведения сил вдоль всей линии разграничения в Раду будут внесены законопроекты, необходимые для Минского процесса. И в том случае, если будет прогресс в выводе войск, законопроекты примут в первом чтении.



Война продолжается / Фото с фейсбука Генштаба ВСУ

Когда произойдет полное разоружение и гуманитарное разминирование под наблюдением СММ ОБСЕ, и только после того, как Украина вернет контроль над границей, необходимые законопроекты примут во втором чтении. Впрочем, не стоит забывать, что в силу вступит только закон о выборах в ОРДЛО, другие же документы будут приняты временно.

Выборы на территории ОРДЛО возможно будет провести только после выполнения всех этих пунктов. Но как быстро будут реализовываться все эти планы, и будут ли они реализовываться вообще – пока непонятно. Ведь подход всех стран к решению ситуации на востоке Украины отличается, и если Франция и Германия занимают сторону Украины, то Россия максимально старается затормозить и дестабилизировать процесс проведения переговоров.