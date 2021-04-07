Ситуація на Донбасі стає дедалі напруженішою. Обстріли поблизу Шумів, стягування Росією військ до кордону з Україною, проведення раптових військових навчань з залученням авіації на Кубані та в окупованому Криму – все це свідчить про ескалацію конфлікту. Окрім нестабільної ситуації на сході України, є й новини щодо Мінських домовленостей.

У ЗМІ з’явився проєкт кластерів з різними пропозиціями по реалізації Мінських домовленостей від Франції, Німеччини, Росії. Розповідаємо, які пропозиції висунули країни та як можуть змінитися Мінські домовленості.

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Звідки нові пропозиції

Російське видання "Комерсант" опублікувало проєкт кластерів з різними пропозиціями по реалізації Мінських домовленостей від Франції, Німеччини, Росії. Спочатку, українська сторона ніяк на це не реагувала, що наштовхувало на думку про те, що це нові фейки з Москви.

Втім, згодом глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Інтерфакс-Україна зазначив, що вищезгадані кластери дійсно існували.

Позитивний момент полягає в тому, що опублікований матеріал підтверджує мою попередню заяву, яка чомусь була поставлена під сумнів представниками Росії. Я нагадаю, що говорив про те, що план мирного врегулювання, створений на базі німецько-французького проєкту і доопрацьований українською стороною, лежить на столі у російської делегації,

– розповів Єрмак.

"Кластери для імплементації Мінських угод" – саме так називається документ, розроблений за пропозицією Німеччини та Франції. Але, чому українське суспільство дізнається про це лише з російською преси, а не від наших чиновників – залишається загадкою.

Основна проблема, через яку гальмується імплементація Мінських угод – розбіжність у поглядах, щодо того, як потрібно виконувати всі дії, які прописані у документах. Українська сторона наполягає на тому, що вибори на Донбасі повинні відбутися лише після того, як ми відновимо контроль над кордоном. Зрозуміло, що Росія має протилежну думку з цього приводу. Саме тому Франція та Німеччина запропонували нові кластери, які, однак, мало відрізняються від самих Мінських угод.

Війна на Донбасі / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ

Що запропонували у Німеччині та Франції

На щастя, європейські партнери України також дотримуються принципу, що спочатку потрібно вирішити безпекові питання, а вже потім переходити до політичних питань.

Так, Франція та Німеччина запропонували першочергово провести повне припинення вогню, розмінування, відведення важкого озброєння та відкрити додаткові пункти пропуску. Також наголошують на важливості імплементації в українське законодавство формулу Штайнмаєра та ухваленні Дорожньої карти на рівні лідерів "Нормандської четвірки".

Ще пропонують провести обмін полоненими та забезпечити безперешкодну роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста і СММ ОБСЄ на території ОРДЛО.

Після виконання цих пунктів, на території ОРДЛО можуть бути проведені місцеві вибори. Але у запропонованому документі не говориться про те, що під час виборів Україна матиме повний контроль над кордоном. Передбачається лише, що вибори пройдуть відповідно до українського законодавства, з дотриманням міжнародних стандартів і за присутності СММ ОБСЄ.

Також у Європі пропонують тимчасово ввести в силу закон про амністію, а після проведення повного роззброєння в ОРДЛО залишиться місцева міліція, яка буде проводити спільні патрулі з національною поліцією України.

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Що пропонує Росія

Звісно, що одразу після оприлюднення франко-німецьких пропозицій, Росія запропонувала свої поправки, де вже не мовиться про дотримання безпеки та повернення Україні контролю над кордонами.

Зокрема, Росія хоче, щоб усі дії Україна погоджувала з представниками ОРДЛО, а також наполягають на тому, щоб до Верховної Ради внесли законопроєкти, які нададуть ОРДЛО постійний особливий статус, визнають та урегулюють функціонування місцевої народної міліції. Повноваження останньої мають бути розмежовані з діяльністю Нацполіції України.

Військові на передовій / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ

На думку Росії, особливий статус ОРДЛО буде передбачати й розмежування податків, публічної власності та скасування на цих територіях цілої низки законів, зокрема, про освіту та функціонування української мови як державної. Попри бажання сплачувати податки окремо, російська сторона пропонує відновити роботу українських банківських установ на території ОРДЛО та повернути відділення українського Пенсійного фонду.

А от виведення військ та проведення розмінування у Москві хочуть провести під пильним наглядом народної міліції ОРДЛО. Контроль над кордоном Україні хочуть повернути лише на наступний день після проведення місцевих виборів.

Цілком очевидно, що на запропонований сценарій ні Київ, ні Париж з Берліном не погодяться. Адже те, що пропонує Росія – це аж ніяк не компроміс, а прямолінійне лобіювання власних інтересів та інтересів "республік".

Що пропонує Україна

Свої пропозиції також внесла й українська сторона. Те, що пропонує Україна, в принципі, багато в чому збігається з пунктами Франції та Німеччини, але більш детально прописане. Так, мова у нашому документі також йде про повне роззброєння, припинення вогню, відкриття двох нових пунктів пропуск ("Золоте" та "Щастя"), розмінування, розведення сил, взаємне звільнення усіх затриманих у зв’язку з конфліктом.

У документі чітко прописана послідовність дій. Так, лише з початком виведення іноземних військ, роззброєння і розведення сил вздовж всієї лінії розмежування до Ради будуть внесені законопроєкти, необхідні для Мінського процесу. І в тому разі, якщо буде прогрес у виведенні військ, законопроєкти ухвалять у першому читанні.

Війна триває / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ

Як відбудеться повне роззброєння та гуманітарне розмінування під наглядом СММ ОБСЄ, та лише після того, як Україна поверне контроль над кордоном, необхідні законопроєкти ухвалять в другому читанні. Втім, не варто забувати, що чинності набере лише закон про вибори в ОРДЛО, інші ж документи будуть ухвалені тимчасово.

Вибори на території ОРДЛО можливо буде провести лише після виконання всіх цих пунктів. Але як швидко будуть реалізовуватися всі ці плани, та чи будуть вони реалізовуватися взагалі – поки незрозуміло. Адже підхід всіх країн до вирішення ситуації на сході України відрізняється, і якщо Франція та Німеччина займають сторону України, то Росія максимально намагається загальмувати та дестабілізувати процес проведення переговорів.