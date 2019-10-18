Минские соглашения ведут в никуда: какую альтернативу предлагает Вакарчук

Созданная 17 октября в Раде Временная специальная комиссия по вопросам восстановления территориальной целостности Украины готова присоединиться к созданию новой дорожной карты Украины по решению конфликта на Донбассе.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук.

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Минские соглашения ведут в никуда. Надо создать новую дорожную карту и иметь мужество сказать себе, что за минскими соглашениями Украина потеряет суверенитет. А то, что нам нужно, и я думаю, что ВСК будет иметь к этому прямое отношение, – новая украинская дорожная карта,

– рассказал политик.

Все соглашения, которые пишутся сегодня, посмотрите на их названия: "Минск", "Будапешт", "Нормандия". Это все хорошие названия, но это не украинские названия. Нам нужно украинское название", – добавил Вакарчук.

Он также сказал, что Украине нужны киборги во внешней политике, готовые к нестандартным, смелым решениям.

"Надо брать на себя ответственность. И мы здесь, в Верховной Раде, готовы брать на себя ответственность, взять на себя и помочь в этом президенту, дать всем возможность сформировать одну позицию, а не слышать размытые ответы на конкретные вопросы", – сказал лидер "Голоса".

Что известно о ВСК по вопросам восстановления территориальной целостности?

Комиссию возглавил председатель парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин, а заместителем председателя комиссии стал Александр Корниенко из "Слуги народа". В состав комиссии вошли всего 12 нардепов, большинство – из "Слуги народа".

Задачи ВСК: