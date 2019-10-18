Мінські угоди ведуть в нікуди: яку альтернативу пропонує Вакарчук

Створена 17 жовтня у Раді Тимчасова спеціальна комісія з питань відновлення територіальної цілісності України готова долучитися до створення нової дорожньої карти України щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це в коментарі 24 каналу розповів лідер партії "Голос", нардеп Святослав Вакарчук.

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Мінські угоди ведуть в нікуди. Треба створити нову дорожню карту і мати мужність сказати собі, що за мінськими угодами Україна втратить суверенітет. А те, що нам потрібно, і я гадаю, що ТСК матиме до цього пряме відношення, – нова українська дорожня карта,

– розповів політик.

Всі, угоди, які пишуться сьогодні, подивіться на їхні назви: "Мінськ", "Будапешт", "Нормандія". Це все гарні назви, але це не українські назви. Нам потрібна українська назва", – додав Вакарчук.

Він також сказав, що Україні потрібні кіборги в зовнішній політиці, готові до нестандартних, сміливих рішень.

"Треба брати на себе відповідальність. І ми тут, у Верховній Раді, готові брати на себе відповідальність, взяти це на себе і допомогти в цьому президенту, дати всім можливість сформувати одну позицію, а не чути розмиті відповіді на конкретні запитання", – сказав лідер "Голосу".

Що відомо про ТСК з питань відновлення територіальної цілісності?

Комісію очолив голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін, а заступником голови комісії став Олександр Корнієнко зі "Слуги народу". До складу комісії увійшли загалом 12 нардепів, більшість – зі "Слуги народу".

Завдання ТСК: