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      Мінські угоди ведуть в нікуди: яку альтернативу пропонує Вакарчук

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      Святослав Вакарчук хоче створення української дорожньої карти для вирішення конфлікту на Донбасі
      Святослав Вакарчук хоче створення української дорожньої карти для вирішення конфлікту на Донбасі / Getty Images

      Створена 17 жовтня у Раді Тимчасова спеціальна комісія з питань відновлення територіальної цілісності України готова долучитися до створення нової дорожньої карти України щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

      Про це в коментарі 24 каналу розповів лідер партії "Голос", нардеп Святослав Вакарчук.

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      Мінські угоди ведуть в нікуди. Треба створити нову дорожню карту і мати мужність сказати собі, що за мінськими угодами Україна втратить суверенітет. А те, що нам потрібно, і я гадаю, що ТСК матиме до цього пряме відношення, – нова українська дорожня карта,
      – розповів політик.

      Всі, угоди, які пишуться сьогодні, подивіться на їхні назви: "Мінськ", "Будапешт", "Нормандія". Це все гарні назви, але це не українські назви. Нам потрібна українська назва", – додав Вакарчук.

      Він також сказав, що Україні потрібні кіборги в зовнішній політиці, готові до нестандартних, сміливих рішень.

      "Треба брати на себе відповідальність. І ми тут, у Верховній Раді, готові брати на себе відповідальність, взяти це на себе і допомогти в цьому президенту, дати всім можливість сформувати одну позицію, а не чути розмиті відповіді на конкретні запитання", – сказав лідер "Голосу".

      Що відомо про ТСК з питань відновлення територіальної цілісності?

      Комісію очолив голова парламентської фракції "Голосу" Сергій Рахманін, а заступником голови комісії став Олександр Корнієнко зі "Слуги народу". До складу комісії увійшли загалом 12 нардепів, більшість – зі "Слуги народу".

      Завдання ТСК:

      • формування і реалізація державної політики, спрямованої на відновлення територіальної цілісності України;
      • питання взаємодії комітетів Ради для протидії можливим загрозам національним інтересам України. Серед цих загроз – небезпека під час підготовки та здійснення заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
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      Автор: Марія Писаренко, Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Верховна Рада Мінські домовленості Окуповані території
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