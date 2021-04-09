В Минсоцполитике разъяснили, как оформить пенсию во время карантина
Во время карантина из-за пандемии коронавируса пенсии в Украине можно оформить онлайн. Для этого необходимо воспользоваться услугами портала Пенсионного фонда Украины или мобильным приложением "Пенсионный фонд".
Источник:Минсоцполитики
Для облегчения процедуры также создали специальный "Пенсионный калькулятор" – при исчислении страхового стажа и зарплаты, он использует все необходимые данные из Пенсионного фонда Украины.
Заметьте Большинству пенсионеров не будут приносить пенсии: нужно открывать счет в банке
Как дистанционно оформить пенсию в Украине
- Войти на портал Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать с помощью электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID. Если пользователь выбрал второй вариант, необходимо авторизоваться на сайтах государственных учреждений. Есть 2 способа: с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID).
- В личном кабинете выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии". Следующим шагом необходимо заполнить анкету и прикрепить сканированые копии необходимых документов (их перечень указан на портале).
- Далее нужно указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения (бумажный или электронный) и в случае необходимости выбрать способ информирования по этапам обработки заявления.
- Еще один шаг – подписать заявление электронной подписью и направить его в орган Фонда.
- Тогда заявление автоматически передают в Пенсионный фонд Украины.
- В течение 10 дней поступит смс-сообщение о решении о назначении пенсии.
- В личном кабинете опубликуют информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.
- Завершающий этап – необходимо прийти в сервисный центр, чтобы проверить предоставленные документы и получить пенсионное удостоверение.
Поделиться новостью