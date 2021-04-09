Во время карантина из-за пандемии коронавируса пенсии в Украине можно оформить онлайн. Для этого необходимо воспользоваться услугами портала Пенсионного фонда Украины или мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Для облегчения процедуры также создали специальный "Пенсионный калькулятор" – при исчислении страхового стажа и зарплаты, он использует все необходимые данные из Пенсионного фонда Украины. Заметьте Большинству пенсионеров не будут приносить пенсии: нужно открывать счет в банке Как дистанционно оформить пенсию в Украине Войти на портал Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать с помощью электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID. Если пользователь выбрал второй вариант, необходимо авторизоваться на сайтах государственных учреждений. Есть 2 способа: с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID).

Это можно сделать с помощью электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID. Если пользователь выбрал второй вариант, необходимо авторизоваться на сайтах государственных учреждений. Есть 2 способа: с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID). В личном кабинете выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии". Следующим шагом необходимо заполнить анкету и прикрепить сканированые копии необходимых документов (их перечень указан на портале).

Следующим шагом необходимо заполнить анкету и прикрепить сканированые копии необходимых документов (их перечень указан на портале). Далее нужно указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения (бумажный или электронный) и в случае необходимости выбрать способ информирования по этапам обработки заявления.

(бумажный или электронный) и в случае необходимости выбрать способ информирования по этапам обработки заявления. Еще один шаг – подписать заявление электронной подписью и направить его в орган Фонда.

и направить его в орган Фонда. Тогда заявление автоматически передают в Пенсионный фонд Украины.

В течение 10 дней поступит смс-сообщение о решении о назначении пенсии.

о решении о назначении пенсии. В личном кабинете опубликуют информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.

о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии. Завершающий этап – необходимо прийти в сервисный центр, чтобы проверить предоставленные документы и получить пенсионное удостоверение. Актуально! В течение 2021 года украинцам еще 3 раза будут повышать пенсии: в июле, октябре и декабре.