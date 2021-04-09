У час карантину через пандемію коронавірусу пенсії в Україні можна оформити онлайн. Для цього необхідно скористатися послугами порталу Пенсійного фонду України або мобільним додатком "Пенсійний фонд".

Для полегшення процедури також створили спеціальний "Пенсійний калькулятор" – при обчисленні страхового стажу та зарплати він використовує усі необхідні дані з Пенсійного фонду України. Зауважте Більшості пенсіонерам не приноситимуть пенсії: потрібно відкривати рахунок у банку Як дистанційно оформити пенсію в Україні Увійти на портал Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID. Якщо користувач обрав другий варіант, необхідно авторизуватися на сайтах державних установ. Є 2 способи: за допомогою банківської картки (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID).

Це можна зробити за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID. Якщо користувач обрав другий варіант, необхідно авторизуватися на сайтах державних установ. Є 2 способи: за допомогою банківської картки (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID). В особистому кабінеті обрати пункт "Заява на призначення пенсії". Наступним кроком необхідно заповнити анкету та прикріпити проскановані копії необхідних документів (їхній перелік вказаний на порталі).

Наступним кроком необхідно заповнити анкету та прикріпити проскановані копії необхідних документів (їхній перелік вказаний на порталі). Далі потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення (паперовий або електронний) та у разі потреби обрати спосіб інформування за етапами обробки заяви.

(паперовий або електронний) та у разі потреби обрати спосіб інформування за етапами обробки заяви. Ще один крок – підписати заяву електронним підписом та надіслати її до органу Фонду.

та надіслати її до органу Фонду. Тоді заяву автоматично передають до Пенсійного фонду України .

. Упродовж 10 днів надійде смс-повідомлення щодо рішення про призначення пенсії.

щодо рішення про призначення пенсії. В Особистому кабінеті опублікують інформацію про стан обробки заяви та рішення про призначення пенсії.

про стан обробки заяви та рішення про призначення пенсії. Завершальний етап – необхідно прийти у сервісний центр, щоб перевірити надані документи та отримати пенсійне посвідчення. Актуально! Упродовж 2021 року українцям ще 3 рази підвищуватимуть пенсії: у липні, жовтні та грудні.