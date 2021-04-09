У Мінсоцполітики роз'яснили, як оформити пенсію під час карантину
У час карантину через пандемію коронавірусу пенсії в Україні можна оформити онлайн. Для цього необхідно скористатися послугами порталу Пенсійного фонду України або мобільним додатком "Пенсійний фонд".
Джерело:Мінсоцполітики
Для полегшення процедури також створили спеціальний "Пенсійний калькулятор" – при обчисленні страхового стажу та зарплати він використовує усі необхідні дані з Пенсійного фонду України.
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Як дистанційно оформити пенсію в Україні
- Увійти на портал Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID. Якщо користувач обрав другий варіант, необхідно авторизуватися на сайтах державних установ. Є 2 способи: за допомогою банківської картки (BankID) або оператора мобільного зв'язку (MobileID).
- В особистому кабінеті обрати пункт "Заява на призначення пенсії". Наступним кроком необхідно заповнити анкету та прикріпити проскановані копії необхідних документів (їхній перелік вказаний на порталі).
- Далі потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення (паперовий або електронний) та у разі потреби обрати спосіб інформування за етапами обробки заяви.
- Ще один крок – підписати заяву електронним підписом та надіслати її до органу Фонду.
- Тоді заяву автоматично передають до Пенсійного фонду України.
- Упродовж 10 днів надійде смс-повідомлення щодо рішення про призначення пенсії.
- В Особистому кабінеті опублікують інформацію про стан обробки заяви та рішення про призначення пенсії.
- Завершальний етап – необхідно прийти у сервісний центр, щоб перевірити надані документи та отримати пенсійне посвідчення.
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