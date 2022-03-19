Минсоцполитики и "Сильпо" будут обеспечивать гумпомощью людей из уязвимых категорий

Сеть супермаркетов "Сильпо" будет сотрудничать с Министерством социальной политики. Все для того, чтобы обеспечить продуктами уязвимые категории общества.

Ведомство уже заключило меморандум о сотрудничестве с компанией. Об этом сообщила Министр Марина Лазебная.

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Мы будем сотрудничать в обеспечении продовольствием малообеспеченных семей с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью других людей из уязвимых категорий и пострадавших от войны,

– рассказала Лазебная.

"Сильпо" будет привлекать за рубежом гуманитарную помощь, обеспечит логистику, организует точки выдачи в торговой сети. В то же время министерство организует "зеленые коридоры" для такой гуманитарной помощи, чтобы она как можно быстрее попала к людям.

Лазебная заверила, что каждую поставку будут контролировать. Поэтому продажа гумпомощи за деньги исключена.

Кстати, в рамках сотрудничества уже поступила первая поставка, продукты из которой распределяются для раздачи. Это – вода, хлеб, макароны, картофель и батончики.

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