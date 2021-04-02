"Мину" в Конституционном Суде заложили в 2016 году, – Евгения Кравчук
"Мину" в Конституционном Суде Украины заложили в 2016 году, когда проголосовали за новую редакцию закона еще при пятом президенте Украины Петре Порошенко. Тогда прописали так, что могут уволить судью КСУ только его же судьи.
Источник:"6/9" на 24 канале
Такое мнение в эфире программы высказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она добавила, что соответствующий случай является "простым примером, к сожалению, круговой поруки в судебной системе".
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О налаживании работы Конституционного суда
Большинству судей, работающим в Украине, самим неприятно смотреть на цирк из КСУ. Однако помните, когда во время карантина Верховная Рада проголосовала за ограничение выплат зарплат для разных категорий, в том числе и для судей – Верховный суд подал в Конституционный Суд просьбу отменить эти ограничения. За это проголосовали в течение месяца.
Должны быть 2 вещи: не только хорошая зарплата, чтобы избегать коррупционных соблазнов, но и неотвратимость наказания.
Я вижу, что ситуация вокруг Конституционного Суда налаживается. Думаю, что КСУ выйдет в ближайшее время на нормальную работу. Судебная реформа – это краеугольный камень для экономики.
Что известно о скандале вокруг КСУ / инфографика 24 канала
О втором сроке Зеленского
У меня абсолютно четкое убеждение, что если Владимир Зеленский на следующих выборах захочет баллотироваться, то у него сможет выиграть только новый политик.
Антирейтинг старых политиков никуда не делся и это все равно какой-то необратимый процесс.
Что известно о вероятности второй каденции Зеленского
- Владимир Зеленский в начале своей каденции уверял, что идет лишь на один срок. Он впервые заговорил о втором сроке во время пресс-конференции 20 мая 2020 года и сказал, что подумает над этим.
- О втором сроке можно будет говорить тогда, когда будет понятно, успел ли Зеленский выполнить свои обещания, отмечал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Почему в Минздраве не произошли изменения
Насчет Степанова – очень много вопросов. Понятно, что с перипетиями с коронавирусом их больше, но этот период, когда идут постоянные переговоры (в отношении вакцины и койкомест – 24 канал) – менять именно в этот момент – не очень логично.
В Чехии за время пандемии сменилось трое министров здравоохранения – это сейчас электрический стул в каждой стране.
Представьте себе, сейчас приходит новый человек. Единственное исключение, которое может быть при такой смене главы, если этот человек уже работает в министерстве и уже отвечает за контракты. Среди заместителей знаю Виктора Ляшко, я бы его поддержала. Но он занимается исключительно коронавирусом. Все-таки глава Министерства здравоохранения – это понятие шире.
Что известно о смене главы Минздрава
- В конце ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Офис Президента якобы планирует уволить Максима Степанова, а главной кандидатурой якобы был главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
- Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о своей отставке, а спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что пока Минздрав не могут оставить без руководителя.
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