Враг не прекращает попытки проводить воздушную разведку украинских территорий. Благодаря мастерству наших героев его усилия часто кончаются неудачами.

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Очередные потери врага

Наши десантники отчитались об удачной утренней охоте на российские беспилотники. Нашим героям удалось добавить к потерям врага еще 2 "Орлана".

Каждый день российские кафиры теряют "глаза" в воздухе, что затрудняет их попытки разведать позиции наших защитников и их техники.

Новости с фронта: последние события

Лозовая попала под огонь русских кафиров. В результате вражеского удара пострадало 8 человек, среди них один ребенок. Как рассказал секретарь городского совета Юрий Кушнир, все они находятся в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет. Некоторым разрешили уйти домой, часть пострадавших до сих пор находится под наблюдением врачей.

В Мариуполе российские кафиры увеличили интенсивность вывоза мужчин в "фильтрационные лагеря" в Донецкой области. Там рашисты издеваются над нашими гражданами и заставляют их находиться в крайне тяжелых условиях. Оккупанты пытками заставляют мужчин принимать гражданство России или псевдореспублик, так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого рашисты намерены дать им в руки оружие и вынудить воевать против Украины.

Появились кадры освобожденной от российских оккупантов Ольховки в Харьковской области. Село постепенно возвращается к жизни, но враг нанес ему крайне тяжелые удары, разрушено примерно 90% построек.

В Запорожье российские оккупанты активно готовятся к контрнаступлению ВСУ и строят оборону. Враг производит воздушную разведку и укрепление занятых позиций.

Контрнаступление наших героев на нескольких направлениях продолжается, ВСУ удается выгонять кафиров из украинских городов и сел. Враг все чаще забывает об атаке и готовится к оборонительным действиям, наступательный потенциал россиян падает с каждым днем.

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