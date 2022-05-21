Ворог не припиняє спроб проводити повітряну розвідку українських територій. Завдяки майстерності наших героїв його зусилля часто закінчуються невдачами.

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Чергові втрати ворога

Наші десантники відзвітували про вдале ранкове полювання на російські безпілотники. Нашим героям вдалося додати до втрат ворога ще 2 "Орлани".

Кожного дня російські окупанти втрачають "очі" в повітрі, що ускладнює їхні намагання розвідати позиції наших захисників та їхньої техніки.

Новини з фронту: останні події

Лозова потрапила під вогонь російських окупантів. Внаслідок ворожого удару постраждало 8 людей, серед них одна дитина. Як розповів секретар міської ради Юрій Кушнір, усі вони перебувають у стабільному стані, загрози життю немає. Декому дозволили піти додому, частина постраждалих досі перебуває під наглядом лікарів.

У Маріуполі російські окупанти збільшили інтенсивність вивезення чоловіків у "фільтраційні табори" на Донеччині. Там рашисти знущаються з наших громадян та змушують їх перебувати у вкрай важких умовах. Окупанти катуваннями змушують чоловіків приймати громадянство Росії або псевдореспублік, так званих "ДНР" та "ЛНР". Після цього рашисти мають намір дати їм в руки зброю та змусити воювати проти України.

З'явилися кадри звільненої від російських окупантів Вільхівки, що у Харківській області. Село поступово повертається до життя, але ворог завдав йому вкрай важких ударів, зруйновано приблизно 90% будівель.

На Запоріжжі російські окупанти активно готуються до контрнаступу ЗСУ та будують оборону. Ворог проводить повітряну розвідку та укріплення зайнятих позицій.

Контрнаступ наших героїв на декількох напрямках триває, ЗСУ вдається виганяти окупантів з українських міста та сіл. Ворог все частіше забуває про атаку та готується до оборонних дій, наступальний потенціал росіян падає з кожним днем.

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