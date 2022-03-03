Минус яхта оккупантов: французы конфисковали судно главы "Роснефти" и друга Путина Сечина

Российским оккупантам из высших эшелонов придется забыть о роскошной жизни в Европе. Кроме санкций, им придется столкнуться с расследованиями о происхождении своих средств.

Российские олигархи продолжают терпеть крах в Европе. Решение их друга Путина начать военное наступление на Украину обойдется им и всей стране-агрессору очень дорого.

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Яхту Сечина арестовали

Уже ощутил на себе последствия начала полномасштабной войны в Украине и друг Путина и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Об отдыхе на своей яхте ему придется забыть, хотя вскоре олигарх встретится с более серьезными проблемами.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мер сообщил, что они конфисковали яхту Игоря Сечина. Судно задержали в порту Ла-Сьйота в Средиземном море.

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