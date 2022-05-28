Это был сапер, который, вероятно, недооценил умелость украинских воинов. Детальнее об этом написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Призвал поблагодарить гарнизон Мариуполя

По словам советника мэра, этот досадный инцидент произошел 27 мая. Однако пока неизвестно, как погиб россиянин и от какой взрывчатки. Однако Андрющенко отметил, что теперь тот "поет вместе с Кобзоном".

Давайте поблагодарим героический гарнизон Мариуполя. Мы все в безвозмездном долге перед ними,

– призвал автор сообщения.

И это действительно не преувеличение. Ведь благодаря сопротивлению украинских защитников города враг долгое время не мог перевести часть войск на другие направления. Поэтому ВСУ смогли провести перегруппировку, чтобы максимально эффективно вести борьбу с россиянами.



Послание защитников Мариуполя россиянам / Фото телеграмму "Андрющенко Time"

Такое случилось не в первый раз

Об идентичном событии сообщили 25 мая. Однако тогда взорвались сразу два сапера. Они приехали в Мариуполь из пророссийской квазиреспублики на Востоке Украины.

Те саперы сильно пострадали, но каким-то чудом смогли выжить. Однако следует заметить, что врачи не давали слишком оптимистичных прогнозов оккупантам – состояние было очень тяжелым.

А днем ранее на территории завода "Азовсталь" подорвались вообще 4 кафира-сапера. Причем для ликвидации нескольких врагов оказалось достаточно одной мины. Один из них находился в тяжелом состоянии, а двое – получили травмы средней степени. Только одному оккупанту повезло, потому что он один обошелся легкими повреждениями.

Главное об эвакуации из "Азовстали"

Впервые воинов были эвакуированы с блокадного завода 16 мая. Это были 53 тяжелораненых украинских военных , которых отвезли в больницу в оккупированном Новоазовске.

Еще 211 защитников впоследствии через гуманитарный коридор доставили в Оленевку. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что вскоре наших воинов обменяют на российских пленных. Поэтому они в любом случае вернутся в Украину.

18 мая заместитель командира одного из полков обороны Мариуполя Святослав Паламарь с позывным "Калина" рассказал, что эвакуация продолжается . Следует отметить, что командование последним вышло из территории "Азовстали".

По данным британской разведки, по состоянию на 20 мая с территории металлургического комбината вышли около 1700 украинских защитников . Сколько их там оставалось – неизвестно.

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