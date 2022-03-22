Противовоздушная оборона Украины занимается Воздушными силами ВСУ и ПВО Сухопутных войск. Именно они занимаются тем, что сбивают вражеские самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты в небе над Украиной.
Детальнее Враг активизировался в воздушном пространстве Украины, – Минобороны
В целом 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:
- 1 самолет;
- 2 вертолета;
- 6 беспилотников;
- крылатые ракеты.
По предварительным данным, авиация Воздушных Сил совершила десятки вылетов в этот день. Украинские пилоты вступали в воздушный бой с противником, а также наносили удары по колоннам и скоплению техники рашистов.
Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины были уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет.
ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников.
Российский самолет удалось подбить под Чугуевым вблизи Харькова. Правда, сам самолет уже упал на территории России.