Протиповітряною обороною України опікуються Повітряні сили ЗСУ та ППО Сухопутних військ. Саме вони і займаються тим, що збивають ворожі літаки, вертольоти, безпілотники та ракети в небі над Україною.

Детальніше Ворог активізувався у повітряному просторі України, – Міноборони

Загалом 21 березня протиповітряною обороною держави знищено:

1 літак;

2 вертольоти;

6 безпілотників;

крилаті ракети.

За попередніми даними, авіація Повітряних Сил здійснила десятки вильотів в цей день. Українські пілоти вступали у повітряний бій з супротивником, а також завдавали удари по колонах та скупченню техніки рашистів.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України було знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет.

ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

Російський літак вдалося підбити під Чугуєвим, що поблизу Харкова. Правда сам літак вже впав на території Росії.