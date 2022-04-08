Минуты после удара по вокзалу российские телеграмы распространяли, что "работают по боевикам"

Сразу после обстрела вокзала в Краматорске пророссийские телеграм-каналы публиковали видео с места происшествия с сообщениями "работаем по боевикам ВСУ".

В настоящее время их оперативно удалили или изменили. Очевидно, пропагандисты поняли, что будет трудно доказать свою абсурдную ложь.

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В это время на вокзале проводили эвакуацию – там находились тысячи людей. Под обстрел попали мирные жители города, прежде всего женщины, дети и пожилые люди.

Россияне обстреляли их кассетной "Точкой-У" (ранее сообщали, что это "Искандер", но впоследствии информацию уточнили). В результате Россия убила по меньшей мере 30 человек на вокзале, еще более 100 ранила.



Как российские телеграм-каналы врали об обстреле в Краматорске / Скриншот



Как российские телеграм-каналы врали об обстреле в Краматорске / Скриншот

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